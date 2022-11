Garnisonkirche Potsdam : Sie erinnert an die Verführbarkeit der Deutschen

Am 2. November geht die Geschichte des Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche in eine neue Phase. Dann entscheidet das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche über eine Satzungsänderung. Auf Antrag des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert soll das Teilgrundstück, auf dem einst das Kirchenschiff gestanden hat, der Stadt Potsdam überschrieben werden, die dort ein neues Gebäude errichten will. Die bisherige Satzung der Stiftung sieht dagegen den kompletten Wiederaufbau der 1968 gesprengten Kirche vor. In der Potsdamer Stadtkoalition werden der Nutzungszweck und die äußere Erscheinung des geplanten neuen Gebäudes kontrovers diskutiert. Zugleich nutzt eine Gruppe von Aktivisten um den Architekturtheoretiker Philipp Oswalt jede Gelegenheit, das Wiederaufbauprojekt moralisch und politisch zu diskreditieren. Deshalb ist es höchste Zeit für ein paar notwendige Klarstellungen.

Die von 1730 bis 1735 errichtete Garnisonkirche hat für das Stadtbild Potsdams nicht weniger Bedeutung als die Michaeliskirche für Hamburg oder die Frauenkirche für Dresden. Ihr Wiederaufbau ist eine Verbeugung vor der Leistung des Barockarchitekten Philipp Gerlach (1679–1748), dem Berlin unter anderem die Gestaltung des Pariser und des Leipziger Platzes zu verdanken hat. Den Auftakt zur Wiederherstellung des charakteristischen Potsdamer Drei-Kirchen-Blicks bildete 1997 der Bau der Seniorenresidenz auf den Fundamenten und in der Kubatur der Heiligengeistkirche mit moderner Übersetzung des 1974 gesprengten Turms. Gemeinsam mit Schinkels Nikolaikirche und dem nun fast vollendeten Garnisonkirchturm setzt er sich selbst gegen die Plattenbau-Hochhäuser der Innenstadt durch.