Kelten-Ausstellung : Ausflug in die Dämmerwelt

Was haben die Iren mit den Galatern zu tun? Das Archäologische Landesmuseum in Konstanz fragt nach den religiösen Bräuchen der Kelten.

Für viele Menschen gleichen die Kelten einem Sack, in den man nach Belieben Inhalte hineinfüllen oder herausholen kann“, heißt es ganz zu Beginn der Ausstellung: „In der sagenumwobenen keltischen Dämmerung ist alles möglich, doch handelt es sich weniger um eine Götterdämmerung als um eine Verdunkelung der Vernunft.“ Empfangen von diesen Worten J. R. R. Tolkiens, betritt der Besucher in Konstanz den Bereich keltischer Kulte.

Die Sonderausstellung sensibilisiert damit bereits zu Beginn für das sogenannte Keltenproblem: dass nämlich die Kelten sich wohl niemals selbst als solche bezeichneten, sondern dass Griechen und Römer unter diesem Begriff eine ganze Reihe unterschiedlicher Volksgruppen vornehmlich aus West- und Mitteleuropa subsumierten. Wer über „die Kelten“ spricht, begibt sich somit notwendigerweise auf unsicheres Terrain, in eine wissenschaftlich nur schwer zu durchdringende Dämmerwelt.

Das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg hat sich nach der großen Landesausstellung von 2012 zu keltischen Zentren der Macht nun erneut auf dieses Gebiet vorgewagt und mit dem „Kult der Kelten“ einen Bereich gewählt, auf dem ein besonders dichter Wald aus Sagen und Legenden über schillernde Figuren wie die Druiden und landläufige Vorstellungen von geheimnisumwobenen Op­ferritualen wuchert.

Atmosphärisch lässt die Ausstellung den Besucher sogleich tief in diese mystische Welt eintauchen. Man findet sich wieder in einem dichten, von Gewässern durchzogenen Waldstück, in einer Ebene, übersät mit Grabhügeln, und sogar im Inneren einer solchen Grab­lege. Dem Besucher begegnen in dieser Inszenierung neben keltischen Figuren, die mit mal mehr, mal weniger überzeugenden gesprochenen Texten ihre kultischen Handlungen vollziehen, durchaus bemerkenswerte Fundstücke. Dazu zählen beispielsweise ein kunstvoll mit Tierköpfen geschmückter Feuerbock oder das aus feinen Bronzeplatten gearbeitete, hornförmig gebogene Trichterfragment einer Carnyx, jener typischen langgezogenen Trompete aus dem keltischen Kulturkreis, einem größeren Publikum vertraut aus Asterix-Bänden. Beide Stücke zeugen von großem handwerklichen Können und wurden vermutlich als Opfergabe bei der Ortschaft Kappel im schwäbischen Landkreis Biberach im Moor des Federsees versenkt. Ganze 130 Objekte aus dem ersten und zweiten Jahrhundert vor Christus wurden hier in den vergangenen hundert Jahren entdeckt.

Besonders aufschlussreich sind drei über die Ausstellung verteilte und interaktiv gestaltete Monitore. Der erste beleuchtet differenziert die schwierige Frage nach Menschenopfern bei keltischen Gruppen anhand von menschlichen Knochenfunden aus dem bayrischen Staffelberg und dem Kultplatz Alte Burg in Baden-Württemberg. Außerdem werden hier eindrücklich die Möglichkeiten moderner Paläopathologie vorgeführt. Mit ihren Methoden lässt sich anhand der Knochen unter anderem herausfinden, unter welchen Krankheiten die möglicherweise geopferten Menschen litten. Einer von ihnen war offensichtlich von Läusen befallen. Die Detailansichten des berühmten, im dänischen Gundestrup gefundenen Kessels voller Götterabbildungen sowie die zahlreichen Informationen zu Material und Herstellungsweise am zweiten Monitor geben einen faszinierenden und detailreichen Einblick in alte Glaubenswelten und Handwerkstechniken. Der dritte Bildschirm informiert schließlich ausführlich über die differenzierte und genaue Zeitrechnung im keltischen Kulturkreis anhand des Kalenders aus dem französischen Coligny.

Die Kelten? Ein Konstrukt!

So abwechslungsreich und spannend die tatsächliche oder medial vermittelte Zusammenstellung von Objekten aus dem Bereich keltischer Kulte auch ist, so offenbart sich an ihr doch auch ein Pro­blem, mit dem die aktuelle Sonderausstellung freilich nicht allein dasteht. Auf den Umstand, dass es sich beim Begriff der Kelten um ein Konstrukt handelt, das im Laufe der Jahrhunderte alle möglichen legendenhaften Bereicherungen erfuhr, wird zwar immer wieder hingewiesen. Die Konsequenz daraus wird aber nur unzureichend gezogen.

Denn die Ausstellung verdichtet dann eben doch Fundobjekte aus verschiedensten zeitlichen und vor allem geografischen Kontexten zum „Kult der Kelten“ und folgt damit letztlich dem antiken Keltenbegriff. Um dessen fragwürdigen Charakter tatsächlich nachvollziehbar zu machen, hätte es deutlich sichtbarerer Hinweise und Differenzierung direkt bei den einzelnen Funden bedurft. Etwa indem auf die unterschiedlichen Fundkontexte in Zeit und Raum anhand von Karten, Zeitleisten und Nennung der jeweiligen einzelnen Gruppe, der die Funde zuzurechnen sind, hingewiesen wird.

Die Unterschiedlichkeit im Detail kommt so nicht recht zum Tragen. Stattdessen entsteht das Bild eines großen einheitlichen keltischen Kulturraumes von West- bis gar Südosteuropa, rechnet doch der Einführungsfilm zur Ausstellung selbst die Galater, die nach ihrer Einwanderung im heutigen Anatolien siedelten, der antiken Tradition folgend, zu den Kelten und suggeriert eine fragwürdige Nähe zu den kurz darauf erwähnten inselkeltischen Stämmen Großbritanniens oder Irlands. Der von Tolkien so treffend kritisierte Keltenbegriff lässt sich auf diese Weise wohl kaum aus der Dämmerwelt führen.

Magisches Land. Im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg in Konstanz, bis zum 13. März. Der Katalog kostet 25 Euro.