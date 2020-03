Harald Schmidt revisited : Früher war alles genauso

Wer sich heute alte Folgen der „Harald Schmidt Show“ ansieht, wird über die Aktualität der Themen staunen. Ist in all den Jahren nichts passiert? Oder verändert sich unser Bezug zur Vergangenheit?

Nichts illustriert so deutlich, dass sich unser Verhältnis zur Zeit langsam ändert, wie der mediale Blick in die Vergangenheit. Wer sich vor zwanzig Jahren Fernsehsendungen von 1980 angesehen hat, konnte den Eindruck kaum abschütteln, in eine verlorene Welt zu linsen. Wer sich dagegen heute auf Youtube durch die Formate zappt, welche vor zwei Dekaden liefen, wird feststellen, dass vieles trotz Patina seltsam aktuell anmutet.

Zur Überprüfung sei die „Harald Schmidt Show“ empfohlen, genauer: deren Endspurt der ersten Sat-1-Phase, welche 2003 zum Abschluss gelangte. Manches von dem, was der Zeremonienmeister und sein Sidekick Manuel Andrack wegmoderierten, erscheint einigermaßen verzopft, und auch die allabendlich ausgestellte Kunst des uneigentlichen Sprechens wird mittlerweile vor allem als Einfallstor moralischer Indifferenz kritisiert. So hebt Schmidt in Interviews immer wieder hervor, seine Show, die letztlich Spiegel einer Haltung gewesen ist, würde heute keine Woche mehr vor den Anwälten des hochsensiblen Sprachgebrauchs bestehen – und aus dem Programm fliegen.

Trends und Klischees

Allerdings war genau das schon damals gagtaugliches Terrain. In einer Folge aus dem Jahr 2003 äußerte Schmidt, er habe sich mit verschiedenen Rassen beschäftigt, um sofort hinterherzuschicken: „Keine Aufregung, ich spreche von Hunden.“ Gewisse Worte seien nur noch mit Fußnoten zu verwenden. Wer „Gott“ sagt, müsse sich bei allen Atheisten wie Agnostikern entschuldigen und sodann erklären, welchen Gott er meine: „Wir wollen keiner Religion zu nahe treten.“

Bei anderen Gelegenheiten verkündete Schmidt, Boris Becker stecke in argen finanziellen Schwierigkeiten, der Zustand der Bundeswehr sei ein Fall für Galgenhumoristen, die SPD leide unter „drastischem Mitgliederschwund“, man solle sich ein Beispiel an der Pünktlichkeit der Bahn nehmen und müsse aufpassen, dass sich keine antigriechischen Tendenzen in der Gesellschaft etablierten. Schmidt beherrschte es, Trends vorwegzunehmen und Klischees zu umkreisen. So hat er an seinem Schreibtisch Essen zubereitet (Fischstäbchen), über den Sinn von Impfungen philosophiert (Pocken), sich gefragt, ob der chinesische Präsident bei einem Besuch wirklich als Staatschef anreise (oder als Investor), und beklagt, Politiker würden nur noch in vorgestanzten Phrasen sprechen (Fernsehduell): „Warum laden wir kaum noch Politiker ein? Weil wir die Antworten kennen.“

All dies könnte heute noch exakt so über den Sender gehen. Man mag bedauern, dass Geschichtsphilosophen, die glauben, die Dinge entwickelten sich stets zum Positiven, absurd falsch liegen. Es ließe sich aber dagegenhalten, Beständigkeit habe einen beruhigenden Effekt. Die jüngere Vergangenheit wirkt dank der digitalen Medien wie ein Raum, der weit in die Gegenwart hineinragt. Das Damals und das Heute kommen uns dabei wie ein wuchtiger Block vor, der nichts mehr mit dem klassischen Zeitpfeil zu tun hat. Eine ganz andere Zukunft? Das war gestern.