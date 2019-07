Ex-Verfassungsschutzchef : Protokoll einer Radikalisierung

Was haben Nostradamus und Hans-Georg Maaßen eigentlich gemeinsam? Nein, es geht nicht um die leichte optische Exzentrik dieser zwei, nicht um den XL-Bart des einen, um die XS-Brille des anderen. Es geht um Prophezeiungen, um Rätsel.

Der eine sagte mal: „Ich bin kein Nostradamus.“ Das war Hans-Georg Maaßen selbstverständlich, der damals erst ein halbes Jahr Verfassungsschutzchef war. Er wusste viel mehr, als er glaubte; kannte vielleicht schon seine Zukunft. Das denkt man, wenn man liest, was Maaßen seit 2012 in Interviews so sagte. Es ist das Protokoll seiner Selbstradikalisierung.

Schon vor drei Jahren sprach er von radikalisierten Männern, da ging es noch um Salafisten – um junge, um migrantische. Wenn man diese zwei Wörter in seinen Sätzen aber ändert, dann hat man auch eine Erklärung, wie Hans-Georg Maaßen zu Hashtag-Westfernsehen-Maaßen wurde: „Vor allem *alte* Männer sind gefährdet. Sie sind orientierungslos, oft *ohne* muslimischem Migrationshintergrund, auf der Suche nach ihrer Stellung in der Gesellschaft.“ Ja, er sagte selbstverständlich nicht „alte“, sondern „junge“ Männer, und „mit“ Migrationsstory, nicht „ohne“, doch etwas anders und im Jetzt klingt das wie eine Prophezeiung.

Wie kam es zu der kleinen Umdeutung?

Denn so ist es geschehen: Der Meinungsmensch Hans-Georg Maaßen fühlt sich in der Gesellschaft offensichtlich auch verloren, das weiß man, wenn man liest, was er auf Twitter teilt und meint. Doch dann fühlt man sich selber orientierungslos in Deutschland, genauer, in dem Maaßen-Retweet-Deutschland. Weil es ein Land ist, das die Verfassung bricht (Rupert Scholz in der „Jungen Freiheit“), in dem die radikalisierte Jugend politische Verfolgung übt, missbraucht wird wie früher die Kinder in der FDJ oder Hitlerjugend („NZZ“). Ja, in naher Zukunft ist das Land ein von „Millionen Windrädern illuminierte(s) Paradies auf Erden“ („tichyseinblick.de“). Das alles teilte Maaßen noch vor dem kleinen, berühmten Tweet über die „NZZ“, die für ihn „so etwas wie ,Westfernsehen‘“ sei. Noch vor dem Tag, als der ehemalige Verfassungsschützer einen Text von „Journalistenwatch.com“ geteilt hat, einem Blog, der rechtspopulistisch ist, verschwörungstheoretisch, dunkel.

„Der Gegner ist der Feind, und je größer und gefährlicher man ihn darstellt, desto wichtiger erscheint man selbst“, das wusste Maaßen schon 2013, doch damals über andere. 2019 will er selber wichtiger erscheinen. Der Maaßen-Feind heißt im Post-Westfernsehen-Moment: die Medien. Doch er war nie ein echter Medien-Fan, das liest man in seinen alten Interviews, die man fürs Protokoll liest: „Die Bewertung in der medialen Wahrnehmung“ habe er 2014 schon nicht mehr verstanden, denn ihm ging es damals zu oft um NSA, um Salafismus viel zu selten. Zwei Jahre später wurden seine Worte härter: Teile der Medien kultivierten ein „Zerrbild“ des Verfassungsschutzes, sagte er.

Das Highlight seines Radikalisierungsprotokolls kam erst in diesem Jahr, nach dem Beförderung-dann-Rauswurf-Drama. Er war „derjenige, gegen den eine ,Hetzjagd‘ stattgefunden hat“, das sagte er in einem Interview. In einem anderen und im Jahr 2018 fand Maaßen noch, dass man das Wort „Hetzjagden“ nicht einfach sagen könne, denn übersetzt hieße das: „Pogrome“.

Wie kam es zu der kleinen Umdeutung? Hat man das Haus von Maaßen abgefackelt, wie es so üblich ist bei Pogromen? Nein. Das hätte er getwittert. Die Antwort gab er vor Jahren einmal selbst. „Jeder Job verändert den Menschen“, sagte er, und immer wieder, dass seiner „spannend“ sei. Deshalb muss man auch über die Berufswahl von Hans-Georg Maaßen sprechen. Es ist natürlich gut, wenn Arbeitnehmer ihre Arbeit spannend finden. Aber: Was für ein Mensch ist man, wenn man mit Extremisten, mit V-Männern, mit Terrorplänen, mit Spionen zu tun haben will, und das nicht nur auf Netflix?

Normale, alte Radikalisierungsschlaufe

Vielleicht hat man nur Interesse an Verschwörungen. Vielleicht will man für immer Cowboy-und-Indianer spielen. Doch was ist, wenn die Indianer übermächtig werden? Es ist frustrierend, klar. Und klar nervt es, dass immer dann, wenn es schlecht läuft – NSU, NSA, IS –, gleich mal gesagt, geschrieben wird, dass man nicht reiten könne.

„Was mich schmerzt, ist die öffentliche Herabwürdigung, die ich erfahren habe“, das sagte Maaßen schon im Ruhestand. Und dann, dass er auch Gutes auf den Straßen sehe: „Die Leute wollen ein Selfie mit mir machen oder sagen etwas Nettes. ,Gratulation.‘ Oder: ,Sie haben Rückgrat.‘ Oder man lädt mich auf ein Glas Bier ein.“

Normale, alte Radikalisierungsschlaufe also: Kränkung von einer Seite, Zuspruch von einer anderen, ein Internetanschluss – und fertig.

Und dennoch ist da diese Frage: Wie, bitte, kann ein Mann, der alle Radikalisierungs-Mechanismen kennt, dann auch in diese Falle laufen? Es ist ein Rätsel. Einem Nostradamus wäre das natürlich nicht passiert, weil er ja alles wusste. Nein, alles vielleicht nicht, denn seine Hellsicht ist umstritten – er deshalb auch ein Rätsel. So seltsam, wie es Maaßen ist. Doch es ist wichtig, es zu lösen. Wie? Weiter lesen, was er schreibt, und anschauen, was er macht. „Es hat nichts mit Gesinnungsschnüffelei zu tun, wenn jemand in seinem Umfeld augenfällige Veränderungen feststellt und sie auch meldet. (...) Das ist Bürger-Engagement, auch um den Betroffenen zu helfen.“ Das sagte Maaßen vor sechs Jahren, es ging um Salafisten, selbstverständlich. Vielleicht war es aber auch ein prophetischer Hilferuf.