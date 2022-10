Russische Kriegshetze : Verbrennt die Kinder, oder werft sie in den Fluss

Seit der Teilmobilmachung und der offiziellen Verhängung des Kriegsrechts über die besetzten ukrainischen Territorien hat sich auch Russlands Informationspolitik von der Strategie verabschiedet, den Menschen zu Hause zu suggerieren, der Krieg, der von Normalbürgern noch immer nicht als solcher bezeichnet werden darf, sei weit weg. Der für den Donbass zuständige Vizechef des Präsidentenapparats, Sergej Kirijenko, prophezeite jetzt, Russland werde den Krieg gewinnen, wenn dieser zum „Volkskrieg“ werde, an dem jeder sich beteiligt fühle – womit Kirijenko den patriotischen Geist des Zweiten Weltkriegs beschwor.

Wobei Kirijenko, dessen Name auf ukrainische Wurzeln hindeutet, betonte, Russland, bekriege nicht die Ukraine, sondern die NATO-Länder, die Russlands Eigenständigkeit zerstören wollten. Passend zur neuen Lage wurde das Petersburger Kulturforum, das mit einem Großaufgebot an patriotischen Kulturträgern vom 10. bis zum 12. November Normalität de­monstrieren sollte, nun doch abgesagt. In der „gegenwärtigen Situation sei es un­statthaft“, teilte das Kulturministerium mit. Mit der gleichen Begründung gab das Innenministerium bekannt, dass am „Tag der Polizei“, dem 10. November, die üblichen Feierlichkeiten zu Ehren der Ordnungshüter und Repressionsapparate entfallen würden.

Die grimmiger werdende Hasspropaganda offenbart zugleich die faschistisch-genozidale Essenz dieses Krieges, was dem russischen Auslandssender RT Peinlichkeiten beschert. Soeben erklärte die RT-Chefredakteurin Margarita Si­mon­jan, man habe die Zusammenarbeit mit dem Fernsehjournalisten Anton Krassowski eingestellt, nachdem dieser in einer Livesendung vorgeschlagen hatte, ukrainische Kinder, die nicht unter russischer Herrschaft leben wollten, zu er­tränken oder bei lebendigem Leib zu verbrennen. In der jüngsten Ausgabe der Sendung „Antonyme“ hatten Krassowski und der Science-Fiction-Autor Sergej Lukjanenko – auch er hat teils ukrainische Wurzeln – darüber geschimpft, dass nicht nur ethnische Ukrainer, sondern auch Russen, die in der Ukraine lebten, sich mit dem ukrainischen Staat identi­fizierten.

Bei der Gelegenheit erklärte Krassowski die Vorwürfe, russische Soldaten vergewaltigen ukrainische Frauen, für eine „hysterische Insinuation“ und be­hauptete, dass vielmehr ukrainische Omas davon träumten, von russischen Sol­daten genommen zu werden. Außerdem sagte Krassowski, der vor zehn Jahren die Präsidentschaftskampagne des Ge­schäftsmanns Michail Prochorow ge­leitet hatte, heute aber wegen seiner Kriegstreiberei auf der europäischen Sanktionsliste steht, Ukrainer, die nicht in einem moskowitischen Staat leben wollten, solle man erschießen.

Lyrik über den Ukrainekrieg würde keiner kaufen

Simonjan, selbst eine aggressive Propagandistin, kommentierte nur Kras­sowskis Aussagen über ukrainische Kinder, die sie als „widerlich“ und „barbarisch“ bezeichnete. Krassowski selbst bat inzwischen Simonjan und all jene um Entschuldigung, die seine Äußerungen barbarisch ge­funden hätten. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte nach dem Auftritt Krassowskis dazu aufgerufen, RT weltweit zu verbieten. Wohl eher pro forma gab das russische Fahndungskomitee eine juristische Bewer­tung von Krasssowskis Worten in Auftrag.

Der Fall Krassowski ist nicht der einzige Kummer von Simonjan, die mit einer von RT herausgegebenen Sammlung russischer Frontgedichte namens „PoeZie des russischen Sommers“ die Kriegs­begeisterung ihrer Landsleute anheizen möchte. Die Anthologie versammle großartige Autoren, würdige Fortsetzer der Weltkriegsliteratur, versichert Simonjan auf ihrem Telegram-Kanal. Doch der Verlag, an den sie sich gewandt habe, habe verlangt, das Z-Zeichen – das Signum für den russischen Angriffskrieg, das viele an ein Hakenkreuz denken lässt und das auch als Rune des russischen Faschismus gelesen wird – zu entfernen, klagte Simonjan. Andernfalls würde, so der Verlag, kein Buchhändler es ins Sortiment aufnehmen.

An der Heimatfront legt sich die Zensurschlinge derweil immer enger um die Kultur. Am Moskauer Jugendtheater und am Petersburger Alexandrinskij Theater, wo Dramatisierungen der Romane von Boris Akunin im Repertoire laufen, musste jetzt der Name des Autors entfernt werden, weil dieser ein entschie­dener Kriegskritiker ist. Akunin, der in London lebt, bekundete sein Mitgefühl für Theaterleiter, deren Arbeit angesichts des wachsenden Wahnsinns ihres Staates immer schwieriger werde. Er werde nicht verlangen, die nun „anonymen“ Stücke abzusetzen, sagte Akunin, der einen Kulturboykott gegen Russland für einen Fehler hält. Verbote seien Sache des Putin-Regimes. Er werde den Kontakt mit dem russischen Publikum keinesfalls freiwillig abbrechen, so Akunin. Man solle den Diktator bekriegen, nicht aber die Menschen, die ihn eines Tages stürzen würden.