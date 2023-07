Aktualisiert am

Wilde Elefanten suchen nachts in einer Plantage nach Nahrung und zertrampeln dabei die Pflanzen. Bild: Garry Lotulung

Hinter feingliedrigen Blättern ragt wie ein Felsen der graue Schädel eines Elefanten aus der Vegetation. Das Auge der Elefantenkuh wirft das Licht aus den Taschenlampen der Ranger zurück. Im Hintergrund verschwindet das Dickicht der Bepflanzung im Schwarz der Nacht. Der indonesische Fotograf Garry Lotulung drückt auf den Auslöser seiner Kamera. Er wird unruhig, würde gern näher an das Tier herankommen. Die Ranger erlauben es nicht. „Wenn man ihnen zu nahe kommt, dann attackieren sie einen. Dies sind wilde Elefanten“, sagt Lotulung einige Monate später per Telefon aus seinem Wohnort Jakarta. Im Lampenlicht präpariert ein Ranger auf dem Ackerboden einen Feuerwerkskörper. Etwas später knallt es, Funken sprühen über dem Feld, in den Himmel steigt eine rot glühende Rauchwolke. Im Licht der Taschenlampen entfernen sich die Hinterteile von zwei Elefantendamen, die den Rückzug angetreten haben: Eine Polizeitruppe mit eigenen, zahmen Elefanten verhindert auf der indonesischen Insel Sumatra Konflikte zwischen Mensch und Tier.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Die Ranger inspizieren das Feld im Dorf Tegal Yoso, am Rande des Nationalparks Way Kambas im Südosten Sumatras. Die Dickhäuter haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Einige Pflanzen sind komplett zerstört, von plumpen grauen Füßen zertrampelt, mitsamt den Wurzeln aus dem Boden gerissen. Für die Bauern heißt dies, dass sie einen Teil ihrer Ernte vergessen können. Deshalb sind die Elefanten bei vielen Dorfbewohnern auch alles andere als beliebt.