Leben und Zusammenleben : Was sind Werte?

Einst durften Neugeborene getötet werden. Die Geburt wurde in vielen Stammesgesellschaften und auch noch in Hochkulturen wie der römischen nach ihren Effekten für das biologische Überleben der Gruppe oder den Vorteilen für die Familie bewertet. In Rom gab es eine potestas vitae necisque des Haushaltsvorstandes, der also einschätzen durfte, ob der Aufwand, den die Aufzucht des Nachwuchses bedeutet, in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Nutzen steht. Dabei kamen Kriterien ins Spiel wie die Zahl, das Geschlecht und der Gesundheitszustand der Säuglinge sowie die vermutete Vaterschaft. Neugeborene waren eine Art Dinge, deren Existenz nach ihrem anhand solcher Kriterien bestimmten Gebrauchswert beurteilt wurde. Gründe für die Tötung mussten keiner Instanz gegenüber vertreten werden. Kindstötung durch die Mutter galt in Rom hingegen als Verwandtenmord.

Die Bedeutung von Werten lässt sich an diesem Beispiel erläutern. Denn es war historisch ein Wertewandel, eine „Umwertung der Werte“, der uns von der Kindstötung entfernt hat. Das individuelle Leben wurde unter dem Einfluss der jüdischen und christlichen Religion für heilig erklärt, es war also nicht mehr nur eine soziobiologische Funktion. Auch wenn es ein schwaches Leben war, das sich nicht wehren konnte, wurde es der elterlichen und kommunalen Gewalt entzogen. Das Recht der Römer, das es dem pater familias zugestand, über das Lebensrecht des Kindes zu entscheiden, wurde negiert.

Das Menschenopfer, für das die Kindstötung aus soziobiologischen Gründen nur ein Beispiel war, unterlag derselben Entwertung. Die Last, die das Kind der Gemeinschaft auferlegte, galt nicht mehr als Argument, über es frei und kalkulierend zu disponieren. Dem Individuum wurde ein Recht auf Existenz zugesprochen, das selbst dann galt, wenn es der Familie erhebliche Kosten auferlegte. Es waren dann die Kosten zu ändern, nicht die Existenz des Kindes. Die symbolische Bedeutung der Jesusgeschichte kann hier nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn Gottes Sohn ein Kind in einem Stall war, dem eine – von Herodes – politisch verordnete Neugeborenentötung das Leben nehmen sollte, musste das Folgen haben. Man könnte in Bezug auf das neu etablierte Lebensrecht des Individuums mit dem Soziologen Hans Joas von einer gesellschaftlichen Konversion sprechen. Das impliziert nicht, dass einschneidende Umwertungen immer religiös angeleitet sind, aber es impliziert den einschneidenden Charakter eines Wertewandels.

Das Kind, kann man im brutal-verkommenen Sprachgebrauch der Gegenwart formulieren, ist ein „Freiheitskiller“ (Anna Schneider). Es schwächt die Entfaltungsmöglichkeiten seiner Eltern, aber das erlaubt es dennoch nicht, das Kind zu beseitigen. Dem Wert der Freiheit stehen andere Werte gegenüber, die heute nicht ökologischen Zwängen von Stammesgemeinschaften entspringen, sondern dem Lebensrecht von Individuen. Folgerichtig dreht sich die heutige Diskussion darum, ob das, was hier zugunsten der Freiheit einer Person beseitigt wird, überhaupt schon ein Kind ist, also selbst eine Person oder vorerst nur ein „Zellhaufen“.