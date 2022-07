Aufnahme aus dem All : „James Webbs“ erstes Bild zeigt einen fernen Galaxienhaufen

Hubbles Nachfolger hat den Thron bestiegen: In der Nacht zum Dienstag wurde das erste wissenschaftliche Bild des am Weihnachtstag 2021 gestarteten „James Webb“-Weltraumteleskops veröffentlicht. Es zeigt die zwölfeinhalb-stündige Belichtung eines winzigen Ausschnittes des Firmaments in dem Sternbild Fliegender Fisch (Volans) am Südhimmel. Darauf zu sehen sind nur einige wenige Sterne – erkennbar an den acht Strahlen, die durch Beugungseffekte an den Kanten der hexagonalen Spiegelsegmente des Teleskops zustande kommen. Die anderen, linsen- bis fleckenförmigen Gebilde sind Galaxien. Insbesondere die rötlichen unter ihnen sind weit entfernt – zum Teil sehr weit.

Denn schon die weißen Galaxien im Zentrum sind derart weit weg, dass ihr Licht zu uns so lange unterwegs war, wie seit Entstehung der Erde vergangen ist: 4,6 Milliarden Jahre. Sie gehören zu einem Galaxienhaufen namens SMAC 0723. Seine hauptsächlich aus Dunkler Materie bestehende Masse verzerrt durch seine Schwerkraft das Galaxienfeld im Hintergrund. Aufgenommen wurde es von der Infrarotkamera NIRCam, einer der fünf Instrumente hinter dem 6,5 Meter großen Spiegelteleskop, das 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt im Weltall schwebt. NIRCam ist ein amerikanisches Instrument an Bord eines Gemeinschaftsprojekts der NASA, der europäischen ESA sowie der kanadischen Weltraumorganisation CSA. Die Optik allerdings wurde hauptsächlich in den USA entwickelt und gebaut.

Der Präsident stellt das erste Bild vor

Der Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden stellte das erste Farbbild des „James Webb“-Teleskops am Montagabend gegen 18:30 Uhr Ortszeit in Washington zusammen mit Vizepräsidentin Kamala Harris und dem NASA-Chef vor – eine Stunde später als angekündigt. „Ich musste noch eine Reise in den Nahen Osten vorbereiten“, entschuldigte sich Biden. Die komplexe Auffaltung und Inbetriebnahme des Teleskops hatte sich zuvor über Monate hingezogen. „Was für eine unglaubliche Ehre“, ließ sich Josef Aschenbacher, der Chef der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA, noch in der Nacht zum Dienstag in der Pressemitteilung seines Hauses zitieren.

Tatsächlich kommt es äußerst selten vor, dass der Präsident der Vereinigten Staaten im Weißen Haus eine Neuigkeit aus der Wissenschaft verkündet. Nur die Älteren werden sich noch an die Ansprache Bill Clintons 1996 erinnern, als NASA-Wissenschaftler auf einem vom Mars stammenden Meteoriten Spuren versteinerter außerirdischer Bakterien gefunden zu haben glaubten. Dieser Befund hat sich inzwischen als Irrtum herausgestellt.

Diesmal wurde aber eher eine Einweihung gefeiert, als eine Entdeckung verkündet, denn SMAC 0723 war der Wissenschaft bereits bekannt. Damit, dass auf einem Himmelsareal von der Größe eines an einem ausgestreckten Arm gehaltenen Sandkorns unzählige Galaxien auftauchen würden, war zu rechnen, seit dem Hubble-Weltraumteleskop 1995 erstmals etwas ähnliches gelungen war – wenn auch nicht mit derart weit entfernten Galaxien. Die fernsten Galaxien, deren Licht durch die Expansion des Universums zu längeren Wellenlängen verschoben ist, kann nur das im Infrarotbereich arbeitende „James Webb“-Teleskop sehen. Am Dienstagnachmittag werden noch vier weitere wissenschaftliche Bilder des neuen Teleskops vorgestellt.