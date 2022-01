James-Webb-Weltraumteleskop : „James Webb“ streckt die Schwingen

Am Freitag den 7. Januar wurde die drei Segmente der Backbordflanke des Hauptspiegels herausgeschwenkt. Am Tag darauf folgten die drei Sechsecke der Steuerbordflanke. Bild: NASA

Am vergangenen Dienstag, dem 4. Januar, im Kontrollraum des Space Telescope Science Institute in Baltimore an der amerikanischen Ostküste, rief um kurz vor 12 Uhr Ortszeit jemand nach Mom. Das war aber kein verzweifelter Schrei nach der Mutter. „Mom“ steht für Mission Operations Manager und bezeichnet in diesem Fall Carl Starr vom nahen Goddard Space Flight Center der NASA. Der hat dieser Tage einen der heikelsten Posten des Planeten: die Leitung des komplizierten Auseinanderfaltens des mit fast zehn Milliarden Dollar bisher teuersten unbemannten Raumgefährts überhaupt, des James Webb Space Telescope, kurz JWST oder einfach nur „Webb“.

Ulf von Rauchhaupt Verantwortlich für das Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dieses war am ersten Weihnachtstag mit einer europäischen Schwerlastrakete vom Typ Ariane 5 gestartet worden. Da es mit seinem 6,5 Meter großen Primärspiegel aus vergoldetem Beryllium und einem etwa tennisplatzgroßen Sonnenschild in keine existierende Rakete passt, wurde es in mehrfach zusammengeklapptem Zustand ins All geschossen. An jenem Dienstag befand es sich bereits weit hinter der Mondbahn auf dem Weg zu seinem Einsatzorbit um die Sonne.