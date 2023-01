„Impfstoff“ aus USA : In den USA werden Bienenvölker immunisiert

Gegen die amerikanische Faulbrut wurde für Honigbienen in den USA eine erste vorbeugende Therapie zugelassen. Feldversuche müssen klären, ob das auch Bienenvölkern in Deutschland helfen kann.

Lange dachten Forscher, Insekten könnten nicht gegen Erreger immunisiert werden. In den USA wurde Anfang Januar nun eine präventive Therapie gegen die amerikanische Faulbrut bei Honigbienen testweise zugelassen, die auch von einer österreichischen Wissenschaftlerin mit entwickelt wurde. Jedoch funktioniert die nicht mit einem Pieks: Deaktivierte Bakterien, deren Sporen die für Bienenstöcke gefährliche Larvenkrankheit auslösen, werden dem Futter für Arbeiterinnenbienen beigemischt – die hieraus Gelée Royal für die Königin produzieren. Geschützt werden die Nachkommen, denn die Königinnen geben Bruchstücke der Bakterien an ihre Eier weiter.

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Auf eine bislang nicht vollständig verstandene Weise reduziert dies das Auftreten der Krankheit. „Wenn die eierlegende Mutter mit diesem Krankheitserreger in Kontakt gebracht wird, heftet sie über ein Protein mit Namen Vitellogenin Bruchstücke des Krankheitserregers an die Eier an und kann in gewisser Weise die nachfolgende Generation vorbereiten“, sagt Elke Genersch, wissenschaftliche Direktorin des Länderinstituts für Bienenkunde in Hohen Neuendorf.

Irreführende Wortwahl

In Berichten benutzten Hersteller und Medien den Begriff der Impfung – dies sei irreführend, sagt sie. Denn Insekten hätten überhaupt kein Immunsystem mit Gedächtnisfunktion und Antikörpern. „Es ist eine Form der präventiven generationsübergreifenden Behandlung“, sagt Genersch. „Man gibt der Königin, die nicht krank werden kann, einen Erreger.“

In den USA werden Bienenstöcke häufig mit Antibiotika behandelt, Faulbrut ist recht weit verbreitet. In Deutschland müssen Bienenstöcke auch mit einzelnen hieran erkrankten Bienenlarven vernichtet oder die Völker „saniert“ werden, indem alle Larven getötet werden. Daher würde der neue Ansatz hierzulande nicht helfen, sagt Genersch, da nach den bisher bekannten Daten weiterhin erkrankte Larven vorkommen – wenn auch weniger. „Der Ansatz löst das Problem wohl nicht – die Ausbreitung des Erregers bleibt sogar länger unbekannt, das hilft dem Erreger“, sagt sie. Wie gut der Schutz ist, müsse noch weiter bei Bienenvölkern in freier Wildbahn untersucht werden.

„Die Methode ist sehr innovativ und gibt Hoffnung“

Dennoch sei „wissenschaftlich höchst interessant“, dass es auch bei Insekten eine Weitergabe von Immun-Informationen geben könne. „Über das Verständnis dieses Mechanismus können wir auch viel mehr über unser eigenes Immunsystem verstehen – wir haben das angeborene Immunsystem auch“, sagt die Bienenforscherin. Unklar ist, inwieweit sich der Ansatz auf andere Krankheiten oder andere Arten übertragen lässt; andere Wissenschaftler untersuchen RNA-basierte Ansätze für Honigbienen. „Bei anderen Insekten gibt es kein wirtschaftliches Interesse, das zuzulassen“, sagt Genersch.

„Die Methode ist sehr innovativ und gibt Hoffnung auf Anwendungen in der Zukunft“, erklärt das Friedrich-Loeffler-Institut, das für Tiergesundheit zuständige Bundesforschungsinstitut, auf Anfrage. Aber teilweise seien relativ wenige der behandelten Königinnen zur Eiablage gekommen, auch sei rund jedes dritte Volk während des untersuchten Zeitraums verstorben – und die Effizienz aus Sicht des Instituts nicht ausreichend getestet. Es betont gleichfalls, dass der „ultimative Feldtest“ noch fehle, in dem die Immunität und die Krankheitsentstehung über einen längeren Zeitraum an infizierten Völkern untersucht wird.

Mehr zum Thema 1/

In Deutschland ist das anzeigepflichtige Auftreten der Faulbrut laut dem Friedrich-Loeffler-Institut in den letzten Jahren zurückgegangen. Während vor gut 20 Jahren teils über 400 Bienenstände befallen waren, betraf es 2021 und 2022 jeweils unter 100 Bienenstände.