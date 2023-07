Noch ist es kein Kulturkampf um den Zugang zu Künstlicher Intelligenz (KI), aber wie lange wohl noch? Diese brisante Frage stand am Ende einer Diskussion auf der großen Bühne, die ganz und gar unkontrovers mit der Überschrift „KI und Medizin“ begann und dann doch zu sehr brisanten gesellschaftlichen wie politischen Herausforderungen des aktuellen KI-Hypes überging. Wer kontrolliert die lernenden Maschinen?

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Wie schützen wir uns vor dem Datenklau – und wie vor dem Ausbau einer KI-geleiteten Gesundheitsinfrastruktur, die mit schlechten Daten trainiert wurde und deshalb auch schnell das Vertrauen in die digitalen Assistenten in Arztpraxen und Kliniken verspielt? Transparenz war der Leitgedanke des Podiumsgesprächs. Um Offenheit und Kontrollierbarkeit ging es also, weniger um die Leistungen der medizinischen KI, die in vielen Bereichen schon dem Kliniker überlegen ist. Ang Cui vom Massachusetts Institute in Cambridge skizzierte die neuen „aufregenden Zeiten“: Nicht nur der Radiologe hat nun mächtige Werkzeuge zur Identifizierung von Tumoren an der Hand, auch die Ärzte einflussreiche Assistenten: ChatGPT etwa wie andere generische KI-Systeme könnten „Daten reflektieren“, kommunizieren und immer tiefer in die Analyse von Krankheitsentstehung und -pro­gnosen einsteigen.