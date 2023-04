Viessmann-Verkauf : Panik im Wärmepumpenland

Das hessische Heizungsunternehmen will sich von Amerikanern vor asiatischer Konkurrenz retten lassen. Das erinnert an andere verpasste Chancen.

Eben noch war Viessmann ein Vorzeigeunternehmen der Heizungsbranche. Obwohl im nordhessischen Niemandsland gelegen, kamen die Kanzler – ob Angela Merkel oder Olaf Scholz – gern aus Berlin vorbei, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein ohnehin, um dort Technikunterricht zu nehmen. Vor al­lem um die Wärmepumpe ging es, den politischen Liebling der sogenannten Wärmewende.

Viessmann geht es so gut wie nie, und das Unternehmen versicherte stets, Wärmepumpen in gewünschter Zahl bauen zu können. An ihm und an anderen Unternehmen der Branche werde der Abschied von der Gastherme, deren Zeit ablaufen soll, nicht scheitern.

Dafür wurden hohe Investitionen versprochen, sogar neue Fabriken – zwar nicht in Deutschland, sondern in Osteuropa, aber immerhin. Unternehmen wie Vaillant und Bosch machten es genauso.

Nun aber hat sich der Wind gedreht. Viessmann verkauft sein Kerngeschäft vorauseilend an einen amerikanischen Kon­zern, aus Sorge, nicht mit asia­tischen Wettbewerbern mithalten zu können. Die sind dabei, Deutschland mit konkurrenzlos günstigen Wärmepumpen zu fluten. Das riecht nach Panik.

Mehr zum Thema 1/

Es ist eine unerwartete Pointe: Die politisch forcierte Nachfrage nach Wärmepumpen, die jedes Jahr zu Hunderttausenden in deutschen Wohnungen und Häusern angeschlossen werden sollen, ködern asiatische Billiganbieter, mit denen deutsche Unternehmen nicht mithalten können. Deren Preise sind für sie unerreichbar. Das erinnert an das Schicksal der deutschen Photovoltaikhersteller, die auch mal vor einer vermeintlich glänzenden Zukunft standen und dann von chinesischer Konkurrenz weggefegt wurden. Diese Branche gilt seitdem als Synonym für eine verpasste Chance deutscher Technologie.

Es ist damit zu rechnen, dass Viessmann kein Einzelfall bleibt. Auch an­dere deutsche Heizungsunternehmen werden sich dem bald härteren Wettbewerb stellen müssen. Womöglich folgen weitere Verkäufe oder Zusammenschlüsse. Pikant, dass auch der chinesische Mischkonzern Midea profitieren könnte, der schon den Augsburger Roboterhersteller Kuka ge­schluckt hat.