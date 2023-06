Das deutsch-schweizerische Quanten-Start-up Terra Quan­tum hat einen Durchbruch im Bereich der quantenverschlüsselten Kommunikation vermeldet. „Solange sich die Gesetzte der Physik nicht verändern, können wir ab sofort eine globales abhörsicheres Kommunikationsnetzwerk anbieten“, kündigt Markus Pflitsch, Gründer und Chef von Terra Quantum im Gespräch mit der F.A.Z. an. Den technologischen Ansatz dahinter hat Terra Quantum schon vor zwei Jahren veröffentlicht, dieses Jahr ist er von an­deren Wissenschaftlern begutachtet in der renommierten Journal „Nature“ er­schienen.

Terra Quantum stellt unter anderem Software für Quantencomputing her, die schon bei Kunden im Einsatz ist. Das Start-up nutzt dafür existierende Supercomputer und simulieret damit Quantenrechner. Derzeit arbeitet das Unternehmen mit 40 logischen Qubits. Herkömmliche Rechner basieren auf Bits, die aus 0 und 1 bestehen. Qubits bilden dagegen auch alles zwischen 0 und 1 ab. Seit seiner Gründung vor knapp fünf Jahren hätten viele Wissenschaftler bei Terra Quantum aber auch an der quantenverschlüsselten Kommunikation geforscht, sagt Pflitsch.

Es geht dabei vor allem um die Sorgen vor dem sogenannten Q-Day. Damit ist der Tag gemeint, an dem leistungsstarke Quantenrechner in der Lage sein werden, die aktuell gängigen Verschlüsselungen zu knacken. Die in den Siebzigerjahren entwickelte RSA-Verschlüsselung gilt bis heute als die sicherste kryptographische Methode in den weltweiten Datennetzen. Sie zu knacken überfordert selbst Supercomputer. Wann genau der Q-Day kommt ist nicht klar. Anfang des Jahres ist es aber chinesischen Forschern offenbar mit einem Forschungsquantencomputer schon gelungen, die RSA-Kryptografie zu entschlüsseln.

Quantenverschränkung als Basis

Deshalb arbeitet die Szene schon länger an Verschlüsselungen, die auch Quantencomputern standhalten. Bislang fokussieren sich viele Bemühungen auf die sogenannte „Post Quantum“-Kryptografie. Diese basiert auf mathematischen Operationen, die für Quantencomputer nach derzeitigem Stand fast genauso kompliziert sind wie für herkömmliche Rechner. „Das ist aber eigentlich nur eine komplexere herkömmliche Verschlüsselung“, sagt Pflitsch. „„Einem wirklich mächtigen Quantencomputer werden sie sehr wahrscheinlich in Zukunft nicht standhalten können.“ Terra Quantum arbeitet mit einem anderen Ansatz, der sogenannten „Quanten Key Distribution“. Sie basiert auf Quantenverschränkung.

Jetzt hat Terra Quantum den Ansatz in der Praxis getestet – und dabei nach eigenen Angaben einen Weltrekord aufgestellt. 1032 Kilometer bei einer Geschwindigkeit von 34 Bit pro Sekunde hätten die quantenverschlüsselten Daten zurücklegen können. Pflitsch zeigt sich zuversichtlich, dass die Distanz steigerbar ist. „Wir können das leicht auf 10.000 Kilometer ausweiten“, sagt Pflitsch. Den bisherigen Rekord hielten chinesische Wissenschaftler mit einer Distanz von 1002 Kilometern, allerdings bei einer 10.000 mal langsameren Geschwindigkeit. Pflitsch verspricht, dass es keine Qualitätsunterschiede zur heutigen Telekommunikation gebe. Die Technologie sei aktuell auch schon bei einem großen amerikanischen Kunden mit einem privaten optischen Glasfasernetz im Einsatz.

Keine neue Infrastruktur nötig

Noch einen Vorteil hebt Pflitsch hervor. Es benötige keine neue Infrastruktur. Die chinesische Technik benötigt etwa spezielle Glasfaserkabel und alle 30 bis 40 Kilometer sogenannte Quantumverstärker, die das Signal verstärken. Terra Quantums Ansatz benötigt auch zusätzliche Hardware, allerdings nur „kleine Geräte“ am Computer der Sender und Empfänger.

Pflitsch sieht enormes Potential in der Technologie, gesellschaftlich wie wirtschaftlich. Staatliche Institutionen könnten sich vor ausländischen Geheimdiensten schützen, Unternehmen Wirtschaftsspionage entgegenwirken, Banken Finanztransaktionen verschlüsseln. „Das klassische Abhören als Spionagemethode wird es nicht mehr geben“, sagt Pflitsch. „Es ist wichtig für den Standort, dass diese Technologie aus Europa kommt.“

Das Start-up befinde sich schon mit vielen weiteren Interessenten in Gesprächen. Selbst wenn Quantencomputer noch nicht breit verfügbar sind, hält Pflitsch die quantensichere Absicherung auch jetzt schon für sinnvoll. Es gebe aktuell schon Akteure, die herkömmlich verschlüsselte Daten sammelten, um sie an einem späteren Zeitpunkt mit Quantencomputern entschlüsseln zu können. Er wolle mit seinem Team jetzt daran arbeiten, die Technik weiter zu standardisieren und zu kommerzialisieren. Dafür kann er sich auch ein Bezahlmodell vorstellen, bei dem Unternehmen nach Menge der versandten Daten bezahlen.