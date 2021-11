Sondermodelle des Ford Ranger : Ein Ranger kommt selten allein

Auch wenn man sich mit Anglizismen nicht anfreunden mag – die englische Bezeichnung Pick-up bringt es auf den Punkt: Komm, müder Strampler, schmeiß dein Rad hinten drauf, ich fahr euch nach Hause. Neben Handwerkern, Bauern, Pferde- und Bootsbesitzern, die viel Anhängelast brauchen, gibt es in dem wachsenden Markt eine zweite Kundengruppe: Es sind solche, die sich daran vergnügen, ein gut gehendes Nutzfahrzeug zu fahren.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor".

Womit wir bei dem Geheimnis wären, was denn den Erfolg des Ford Ranger ausmacht. Ford hat es geschafft, den kleinen Lastwagen in einer solch breiten Palette anzubieten, dass fast jeder etwas nach seinem Geschmack findet. So kommt es, dass vier von zehn verkauften Pick-up in Deutschland und Europa von Ford kommen. Der Ranger hat einen Vierzylinder-Diesel mit zwei Liter Hubraum, mit einem Turbolader leistet er 170 PS und mit zweien 213 PS (156 kW), bei 420 beziehungsweise 500 Nm Drehmoment. Er arbeitet zusammen mit einem manuellen Sechsganggetriebe oder einer Zehngangautomatik. Den Ranger gibt es als Doppelkabiner mit fünf Sitzen, dann ist die Ladefläche rund 1,5 × 1,5 Meter groß, oder als Extrakabiner mit Notsitzen hinter Fahrer und Beifahrer, dann ist die Pritsche knapp 1,8 Meter lang.

Das alles, freilich nicht in jeder Kombination, ist in den Ausstattungsvarianten XL, XLT, Limited und Wildtrak erhältlich. Zusätzlich wird eine extreme Variante mit Einzelradaufhängung und adaptiver Federung namens Raptor verkauft. Für alle, denen das noch nicht genug ist, hat Ford jetzt drei weitere Varianten vorgestellt, die in limitierter Auflage und gegen ein paar tausend Euro Aufpreis angeboten werden. Der Stormtrak basiert auf dem am besten ausgestatteten Serienmodell Wildtrak mit dem stärkeren Motor, das mit ein paar Zutaten (unter anderem ein elektrisches Laderaumrollo) aufgewertet und zu Preisen von knapp 56.000 Euro an verkauft wird.

Der Wolftrak ist als Arbeitsgerät ausgelegt, seine Basis ist der XLT. Die Preise beginnen bei rund 42.000 Euro für den Extrakabiner mit Handschaltung. Der Raptor Special Edition in aggressivem Design ist mit etwa 70.000 Euro deutlich teurer, dafür bekommt der Käufer rundum innenbelüftete Bremsscheiben, 283 Millimeter Bodenfreiheit und eine für einen Pick-up ansehnliche Geländegängigkeit. Unter den diversen Fahrprogrammen gibt es eines, das Baja genannt wird und spektakuläres Driften auf Schotter oder Sand erlaubt. Der Raptor wird als besonders robustes Gerät angepriesen, er darf aber nur 2,5 Tonnen ziehen statt der 3,5 Tonnen, die alle anderen Versionen an den Haken nehmen können. Alle Sondermodelle haben eine Differenzialsperre hinten und wie sämtliche Ranger eine Geländereduktion sowie einen zuschaltbaren Allradantrieb. Die Kraftverteilung ist variabel, laut Ford kann deshalb der Allradantrieb auch auf der Straße genutzt werden.

Wir hatten zwei Tage lang Gelegenheit, die neuen Modelle zu fahren, und können das bestätigen, die Verspannungen sind selbst auf trockener Piste minimal. Am Raptor gefällt das Fahrwerk, es gleitet scheinbar mühelos über die gröbsten Unebenheiten. Mit der Automatik sind wir weniger zufrieden. Zwar schaltet sie ohne zu rucken durch die Gänge, aber der Wandler arbeitet mit beträchtlichem Schlupf. Das vermindert nicht nur abseits der Straße das Gefühl für den Boden, es erhöht auch den Treibstoffbedarf. Der Wolftrak mit 170 PS hat mit Handschalter einen Normverbrauch nach WLTP von 8,2 Liter, mit der Automatik sind es 8,9 Liter. Subjektiv ist er kaum langsamer als der Raptor mit 213 PS, der angeblich mit 10,6 Litern auskommt.

Laut Anzeige des Bordcomputers sind es eher zwölf, etwa acht Liter für das Arbeitstier kommen dagegen hin, weshalb wir ihn für die vernünftigere Wahl halten, außerdem läuft er disziplinierter, der Raptor soll hingegen wohl ein Raubein sein. Trotz der Vielfalt – wir bevorzugten eine Variante, die es gar nicht gibt: den Wolftrak Extrakabiner mit dem Fahrwerk des Raptor. Schön wäre ein Sechszylinder. Aber vielleicht kommt der ja 2022, wenn der Nachfolger des Ranger vorgestellt wird.