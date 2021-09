Probefahrt Toyota Yaris Cross : Ganz schön crosszügig

Der Toyota Yaris ist schon seit 1998 eine feste Größe auf dem Markt der Kleinwagen. Jetzt bekommt das Modell erstmals eine üppigere Variante mit dem Beinamen Cross zur Seite gestellt. Die Preise für den Cross, der in sechs Ausstattungsstufen und nur mit Hybridantrieb er­hältlich ist, beginnen bei 22.690 Euro. Mit einer Außenlänge von 4,18 Meter überragt er den normalen Yaris um 24 Zentimeter. Allerdings bleibt der Radstand mit 2,56 Meter gleich, bei der Höhe ist wiederum ein Plus um zehn Zentimeter zu verzeichnen. 390 Liter Gepäck passen rechnerisch in den Kofferraum, das sind 100 Liter mehr als beim Schwestermodell.

Für einen Aufpreis von 2670 Euro kann der Cross mit Allradantrieb geordert werden. Das soll ein Vorteil gegenüber Wettbewerbern wie Ford Puma, Opel Mokka oder VW T-Cross sein, die alle nur mit Frontantrieb erhältlich sind. Die Plattform und der Antrieb entsprechen sonst dem normalen Yaris, beide werden im französischen Valenciennes produziert.

Mit seiner erhöhten Bodenfreiheit und der Beplankung – die Adventure-Version hat zudem noch einen Unterfahrschutz und eine Dachreling – versprüht der Cross durchaus eine Prise Offroad-Abenteuer. Optisch erinnert sein kantiges Design an den großen Bruder Toyota RAV4.

Für den Vortrieb sorgt ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner im Team mit einem Elektromotor, was eine Gesamtsystemleistung von 116 PS ergibt. Der Dreizylinder leistet allein 92 PS und ­bietet ein maximales Drehmomentvon 120 Newtonmeter. Der Elektro_motor hat solo stattliche 80 PS und 141 Nm. Die Kraftübertragung übernimmt ein stufenloses CVT-Getriebe. Beim 4×4-Yaris kommt an der Hinterachse ein zweiter Elektromotor zum Einsatz. Auf einer ersten Probefahrt mit dem frontgetriebenen Cross-Yaris gab es keine großen Auffälligkeiten. Der Verbrauch war mit 4,6 Liter Super auf 100 Kilometer in der Nähe des Normwerts. Marktpremiere für den Yaris Cross ist am 18. September.