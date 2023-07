Aktualisiert am

Die erste Prüfung besteht der neue Testwagen, als er in die neue Tiefgarage der F.A.Z. fährt: Mit der Höhe von exakt 1,99 Meter passt die Camping-V-Klasse in Zwei-Meter-Parkhäuser, das ist wichtig, wenn die Doppelrolle als Camper und Auto für jeden Tag erfüllt werden soll. Nun, jeden Tag ein 5,14-Meter-Auto in der Stadt zu pilotieren ist gewiss nicht jedermanns Sache, trotz der guten Rückfahrkamera, die das Rangieren erleichtert, und obwohl der Wendekreis zwölf Meter beträgt. Ohne Kompromisse geht es nicht.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Aber auf der Mittel- und Langstrecke ist der V 300 d, wir fuhren die stärkste von drei Dieselvarianten, ein Held der Straße. Er fährt ruhig, zieht sicher seine Bahn, verbraucht nur moderat Kraftstoff, ist dank optionaler Luftfederung angenehm gefedert und schaltet sanft. Neun Gänge stehen zur Verfügung, um jederzeit die richtige Übersetzung zu finden. Und wenn es sein soll, geht es vehement zur Sache: In gut acht Sekunden sind aus dem Stand die 100 km/h erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h.