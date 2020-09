Wasserstoffauto : Fahren mit Selbstgebranntem

Das wäre doch die Lösung: Bei den bekannten Reichweitenproblemen der Elektroautos – ist es da nicht besser, stattdessen in Zukunft mit Wasserstoff und Brennstoffzelle zu fahren? Der Gedanke hat einiges für sich: Wasserstoff (H2) ist das leichteste und häufigste Element im Universum, das Gas verbrennt in Reaktion mit dem Sauerstoff in der Luft zu reinem Wasser. Es lässt sich speichern, transportieren und zu vielen Zwecken verwenden, deshalb wird es in großen Mengen hergestellt. Also liegt es nahe, damit auch Autos ohne Abgase zu betreiben.

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Wer in Streitgesprächen die Frage akzeptiert, hat schon fast verloren. Der Gedanke, H2 als Universalenergieträger zu verwenden, ist gar nicht neu, schon Jules Verne kam auf die Idee. Das war im 19. Jahrhundert. Und die dafür benötigte Technik ist seit Jahrzehnten Industriestandard. Trotzdem ist das zarte Pflänzchen noch nicht gediehen, im Gegenteil, für die Autos es gibt herbe Rückschläge. So hat Mercedes-Benz sein mit großem Getöse angekündigtes Projekt GLC Fuel Cell unlängst wiedereingestellt. Und die Fahrzeuge, welche es seit einigen Jahren von verschiedenen Herstellern zu kaufen gibt, kommen nur auf kümmerliche Stückzahlen. Der Verdacht liegt nahe, dass es da wohl einen Pferdefuß geben muss.

Ein Hybrid aus Akku und Brennstoffzelle

Es gibt sogar mehrere, der Teufel steckt im Detail. Zunächst zurück zur Eingangsfrage: Ein Fahrzeug mit Brennstoffzelle (BZ) fährt geradeso elektrisch wie eines mit Batterie, es hat also mit Blick auf den Antrieb dieselben Vorzüge. Nur dass es sich seinen Strom selbst macht. In der Brennstoffzelle wird bei zweistelligen Temperaturen in einer chemischen Reaktion aus Wasserstoff und dem Sauerstoff der Umgebungsluft Wasser, dabei wird elektrische Energie frei. Es handelt sich also um Hybriden, die BZ dient als Reichweitenverlängerer wie in anderen Fahrzeugen ein Verbrennungsmotor, der die Batterie speist, mit dem Vorteil, dass der mitgeführte Brennstoff dem Auto hohe Reichweiten und nebenbei Innenraumheizung über die Abwärme beschert.

Direkt mit BZ fahren geht nicht, sie reagiert nicht spontan auf das Gaspedal und ist, schon allein aus Kostengründen, stets schwächer als der Elektromotor. Darum haben die BZ-Autos als Puffer einen Lithium-Akku, der gar nicht so klein ist. Zur Technik des Batterieautos werden die teure Brennstoffzelle und das gesamte Drumherum der H2-Versorgung benötigt, darunter ein Drucktank, der den Brennstoff aufnimmt. So kommt es, dass ein BZ-Auto am Ende rund das Doppelte kostet wie ein vergleichbares mit Verbrennungsmotor. Das könnte einer der Gründe sein, warum sie sich so zäh verkaufen.

Wasserstofftankstellen sind rar gesät

Zum Zweiten gibt es, wo keine Autos sind, auch keine Tankstellen. Die wenigen Vehikel mit Brennstoffzelle, die sich auf unsere Straßen verirren, sind deshalb im Umkreis der raren Zapfsäulen zu Hause. Immerhin mühen sich Bundesregierung und EU, hier Abhilfe zu schaffen, ein Netz soll entstehen. Vielleicht schafft die Technik ja im Lastwagen den Durchbruch, weil der mit reiner Batterieversorgung kaum zu betreiben ist, die Kostenrelation ist hier freilich ebenso ungünstig. Vor allem aber geht auf dem Weg von der Erzeugung bis zum Rad viel verloren, der Wirkungsgrad insgesamt ist zum Weinen.