Getriebe im Elektroauto : Zahn der Zeit

Urplötzlich verändert sich der Partner in fortgeschrittenem Alter. Wie reagieren, wenn die Ehe doch viele Jahre so schön war? Wer sich selbst treu bleibt, riskiert die Ausmusterung. Also scheint Anpassung das Gebot der Stunde, idealerweise, indem man selbst ein ganz neues Lebenskapitel aufschlägt. So wie der Bund zwischen Motor und Getriebe, geschlossen schon ganz am Anfang der automobilen Entwicklung. Sieht man von abgelegenen Weltregionen ab, wird der Verbrennungsmotor nur mit elektrischer Assistenz überleben. In Deutschland sieht man diesen Antrieb nur als Übergangserscheinung, die sich bislang allerdings wacker schlägt. Im Jahr 2021 wurden hierzulande mehr als 750.000 Hy­brid­fahrzeuge neu zugelassen. Davon fielen 325.000 in die Kategorie der an der Steckdose zu ladenden Plug-in-Hybride, knapp weniger als Nur-Batterie-Autos, die auf 356.000 Neuzulassungen kamen.

Für Hybride haben die meisten Hersteller eine einfache Getriebelösung: den Parallelhybrid, so genannt, weil sowohl der Elektro- als auch der Verbrennungsmotor als Alleinantrieb genutzt werden können. Im Regelfall nimmt dafür zwischen Motor und Getriebe ein Elektromotor Platz, der durch eine zusätzliche Kupplung vom Verbrenner getrennt werden kann. Es gibt aber auch andere Bauformen, bei denen der Verbrenner auf die eine, der Elektroantrieb auf eine zweite Achse wirkt.