Aktualisiert am

Das IOC will russischen Sportlern die Olympia-Teilnahme ermöglichen. Schon in Kürze könnten Putins Vorturner auf die internationale Bühne zurückkehren. Die Konsequenzen sind absehbar.

Nikita Nagornij ist Turner, einer der besten der Welt. In Tokio wurde er Olympiasieger, mit der Mannschaft, der russischen, die damals Mannschaft des Russischen Olympischen Komitees hieß. Nikita Nagornij, kommende Woche wird er 26 Jahre alt, ist auch Offizier: Chef des Generalstabs der Junarmija, der militärischen Nachwuchsorganisation der russischen Streitkräfte. Anfang der Woche war er zu Besuch im Kadettenausbildungszentrum des russischen Verteidigungsministeriums Awangard.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Es gab ein Gruppenbild mit einigen Hundert sehr junger Menschen in Flecktarnuniform. Nagornij trug einen hellblauen Troyer. So zivil gibt sich der Turner nicht zu jeder Gelegenheit. Bei Wladimir Putins Parade zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zog Generalstabschef Nagornij salutierend an der Kremlmauer entlang. Nikita Nagornij ist ein Parade-Beispiel für die militarisierte Sportjugend des Kriegsherrn und Invasoren Wladimir Putin. Er ist ein Vorturner für dessen Politik.