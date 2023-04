Er wusste, dass die Reporter, die an diesem Dienstagmorgen an der Säbener Straße in München warteten, ihn sehen wollten. Er wusste, dass sie ihn filmen und fotografieren wollten. Er wusste wahrscheinlich, dass sie alles, was er in den nächsten 15 Minuten machen würde, interpretieren wollten. Und obwohl – oder weil – er das wusste, schenkte Thomas Tuchel ihnen im öffentlichen Teil seiner ersten Einheit als Fußballtrainer des FC Bayern einen Moment, den man sehen, filmen, fotografieren und dann auch wunderbar interpretieren konnte: einen Arschtritt.

Es war natürlich nur ein Spaß, den der Trainer machte (die Fotos und Filmchen offenbarten: er deutete den Tritt an den Hintern von Leroy Sané liebevoll an), aber weil er diesen Spaß mit diesem Spieler machte, stellten die Sportreporter ihre Interpretationen sofort ins Internet: Ist Thomas Tuchel der richtige Trainer, um konstant das Beste aus so einem Spieler wie Leroy Sané, hochbegabt, in mancher Hinsicht aber auch hochkompliziert, herauszuholen?

Es ist ständig interpretiert worden, seit Thomas Tuchel Stadt für Stadt, Klub für Klub, Mannschaft für Mannschaft in die Spitze des internationalen Fußballs aufgestiegen ist: Mainz, Dortmund, Paris, London – und seit wenigen Tagen: München. Er hat die Champions League gewonnen, aber nie langfristig die Gunst der mächtigen Männer, die an seinen Champions-League-Standorten das Sagen hatten. Als interpretierender Sportreporter könnte man die neueste Konstellation daher auch anders sehen: Ist der FC Bayern, der an diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) im Topspiel auf Dortmund trifft, wirklich der richtige Klub, um konstant das Beste aus so einem Trainer wie Thomas Tuchel, hochbegabt, in mancher Hinsicht aber auch hochkompliziert, herauszuholen?

An der Säbener Straße scheinen sich Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić sicher zu sein – weil Tuchel, mit dem man dort schon im Sommer 2018 in Kontakt stand, sich weiterentwickelt habe. (Die Vorstände sollten sich auch sicher sein, weil sie weiter in der Kritik stehen, seit sie die Freistellung ihres Wunschtrainers Julian Nagelsmann sehr floskelhaft kommuniziert haben.) „Da steckt immer auch eine persönliche Entwicklung dahinter“, sagte Kahn in der ersten Pressekonferenz mit dem neuen Trainer, als er von dessen Vita schwärmte. Eines sagte Kahn wiederum nicht: Wie hat sich der Trainer denn entwickelt?

Man kann das interpretieren. Man kann das aber auch Stadt für Stadt, Klub für Klub, Mannschaft für Mannschaft dokumentieren – mit Hilfe der wichtigsten Ereignisse und der wichtigsten Aussagen derer, die dort mit ihm arbeiteten.

Kapitel I: FSV Mainz 05 (August 2009 bis Juni 2014)

Wenn Volker Kersting, der in Mainz für den Nachwuchsfußball verantwortlich ist, einen neuen U-19- oder U-17-Trainer einstellt, schickt er diesen davor kurz in das Büro seines Vorgesetzten. „Normalerweise“, so sagte es Christian Heidel, der in diesem Büro arbeitet, der „NZZ“, „dauern solche Gespräche zehn Minuten“. Er wolle nur wissen, was für ein Typ der Trainer sei. Passt er, passt er nicht? An dem Tag 2008, an dem Kersting Thomas Tuchel in das Büro schickte, dauerte es mehr als eine Stunde.

„So einen hatte ich bisher noch nicht im Büro sitzen“, sagte Heidel, „es war das interessanteste Gespräch, das ich bis dahin mit einem U-19-Trainer führte.“ Warum? „Schon allein von Thomas’ Art her: sehr selbstbewusst, aber alles andere als arrogant.“ Es sei um Fußball, Menschenführung, Mannschaftsführung gegangen. Schon im September 2009 stellte Heidel dann den Trainer der Profimannschaft frei – und Tuchel ein. „Ich bekam medial viel Prügel“, sagte er: „Und einige Wochen später waren wir Fünfter in der Bundesliga.“