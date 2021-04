Studie von World Vision : „Kinder tragen Hauptlast der Corona-Krise“

Die Corona-Pandemie wirkt sich nach den Ergebnissen der fünften Kinderstudie der christlichen Hilfsorganisation World Vision sehr negativ auf Kinder aus. Ihnen fehlten Entwicklungsräume und das gemeinsame Lernen, konstatiert die Studie, für die je 15 Kinder aus Ghana und Deutschland, unter anderem aus Frankfurt und Umgebung, in Tiefeninterviews befragt wurden. Dabei diskriminierten die Einschränkungen die Jüngeren mehr als andere Gruppen, da in ihre Lebenswelt stärker eingegriffen werde, sagte die Studienleiterin Caterina Rohde-Abuba. Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung träfen sie am härtesten – so trügen sie die Hauptlast.

Regelmäßig befragt die in Friedrichsdorf ansässige World Vision Kinder, bislang standen etwa die Themen Flucht oder Armut im Fokus. Von Juni bis September 2020 untersuchten die Forscher die Auswirkungen der Pandemie. Eine umfassende Studie zum Thema religiöser Diversität mit 4000 Befragten erscheint 2023; die ersten Ergebnisse werden jetzt schon präsentiert, um die Situation darzustellen und zu verbessern.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise würden Kinder und Jugendliche häufig als passive Objekte der Bildung und Betreuung in Institutionen oder Familien betrachtet: Sie werden nur als Schüler gesehen, wie auch der Abiturient Alex Lehmann von der hessischen Landesschülervertretung bei der virtuellen Vorstellung der Studie beklagte. Oft nehme die Gesellschaft sie zudem als Risiko durch eine symptomlose Übertragung wahr, ihre Fähigkeit und Bereitschaft, Regeln einzuhalten, würden in Frage gestellt. Diese Sichtweise verkenne, dass Kinder und Jugendliche einen großen gesellschaftlichen Beitrag zur Überwindung der Pandemie leisteten, sagte Rohde-Abuba.

Die Enge der eigenen vier Wände

Derzeit litten die Kinder vor allem unter den geschlossenen Schulen. „Es ist nicht unser größtes Problem, dass wir nicht dreimal die Woche feiern gehen dürfen“, sagte Lehmann. Gerade in Hessen belaste der fortwährende Distanzunterricht die Jugendlichen. Videokonferenzen funktionierten nicht, eine Tagesstruktur sei zwischen langfristigen Projekten, kurzfristigen Aufgaben und wechselnden Digitalstunden schwer einzuhalten. Freizeit komme zu kurz: „Das höchste der Gefühle ist, sich etwas zu essen zu machen“, sagte der Schüler.

Die Ergebnisse der Studie belegen, dass geschlossene Schulen sich sowohl in Ghana als auch in Deutschland dreifach negativ auswirken, wie Rohde-Abuba darlegte: Bestehende soziale Ungleichheiten werden verschärft, Zeitstrukturen werden aufgelöst und soziale Beziehungen, in denen Entwicklung und Lernen stattfinden, verschwinden.

Die Enge daheim sei dabei ein Problem: So berichten in der Studie zwölfjährige Zwillinge, dass es alle Familienmitglieder in Stress versetze, so nah beieinander zu sein: „Unser Vater arbeitet in unserem Zimmer. Weil wir kein Arbeitszimmer haben.“ Andere Befragte müssen zu Hause jüngere Geschwister betreuen, etwa die zwölfjährige Vanessa, die erzählt, dass sie ihre Schulaufgaben abends machen müsse, wenn ihr Bruder im Bett sei. Die Autoren der Studie fordern daher, Präsenzunterricht zu ermöglichen, zum Beispiel in Kleingruppen, und digitale Angebote aufzulegen, in denen die Kinder sich stärker austauschen können, denn darüber lernten sie am besten.