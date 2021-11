Eine Fabrik als Corona-Produkt : Das ist Hessens coolster Pizzabäcker

Hunderte Supermärkte haben seine Ware gelistet und nun, da die neue Manufaktur fertig ist, kann Shadi Souri bald fünf Mal so viele Pizzen ausliefern wie bisher. Wenn einer das Beste aus der Corona-Krise gemacht hat, dann der junge Gastronom aus Gießen.

Weil er wegen der Lockdowns seit Beginn des Jahres 2020 seine Pizzeria „Pizza Wolke“ in der Gießener Fußgängerzone immer wieder schließen musste, hat der Dreißigjährige nach neuen Geschäftsmodellen suchen müssen und ist ausgerechnet mit Tiefkühlpizza höchst erfolgreich geworden. Dafür hat er schon früh sein gesamtes Lokal in eine Backstube umfunktioniert, von dort aus anfangs zehn Supermärkte in der Region beliefert, dann wurden es 400 und vom 1.Dezember an will er mit seiner „Pizzabande“ knapp 1000 Supermärkte in ganz Deutschland versorgen. Die Handelsketten Tegut und Rewe sind die wichtigsten Kunden für „Die Königin“– so heißt in Souris Sortiment die klassische neapolitanische Pizza mit Tomaten, Käse und Basilikum – und ihr Gefolge. Vier verschiedene Sorten gibt es derzeit unter dem Label „Pizza Wolke“.