In Berlin und Frankfurt : Biomarkt Alnatura testet eigenen Lieferservice

Kunden der Bio-Handelskette Alnatura können in ausgesuchten Märkten in Berlin und Frankfurt bald Lebensmittel online bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Das Konzept unterscheide sich „wesentlich“ von dem anderer Lieferdienste.

Die Darmstädter Biohandelskette Alnatura startet in der nächsten Woche mit einem eigenen Liefer- und Abholdienst für Onlinebestellungen. Dabei handelt es sich, wie die F.A.Z. vorab erfuhr, um ein Pilotprojekt zunächst mit drei Märkten in Berlin, Ende des Monats starten dann schrittweise die Frankfurter Filialen in Sachsenhausen (Hedderichstraße), Bockenheim (Leipziger Straße) und Eckenheim (Karl-von-Drais-Straße) mit dem Lieferservice aus dem Markt heraus.

Kommissioniert, gepackt und geliefert wird die Ware von Mitarbeitern des Unternehmens. Damit unterscheide sich das Konzept „wesentlich“ von anderen Lieferdiensten, bei denen die Auslieferung häufig über selbständige Kuriere erfolge, hebt Pojektleiter Philip Lange hervor, nachdem am Vortag bekannt geworden war, dass Alnatura eine Kooperation mit dem wegen seiner Arbeitsbedingungen umstrittenen Schnelllieferdienst Gorillas eingegangen ist. Der Mindeststundenlohn bei Alnatura liegt nach Angaben des Bio-Händlers mit 13 Euro über dem gesetzlichen Mindestlohn.

Lieferung am Folgetag

Geliefert wird - in Papiertüten - im Radius von 2,5 Kilometern rund um den jeweiligen Markt. Kunden bestellen zunächst über die Alnatura-Website, eine App ist geplant. Im Angebot ist das komplette Trocken- und Frische-Sortiment eines Marktes, auch Tiefkühlprodukte. Das Sortiment werde schrittweise erweitert, vor allem um Produkte aus der jeweiligen Region. Während der neue Lieferpartner Gorillas binnen kurzer Zeit nach der Bestellung liefert, kommen die Alnatura-Fahrer erst am Tag nach der Bestellung vorbei. Zwei Zeitfenster zwischen 10 und 19 Uhr sind möglich. Der Mindestbestellwert liegt bei 29 Euro. Die Lieferung kostet 3,90 Euro. Wer für mindestens 59 Euro bestellt, bekommt die Ware gratis nach Hause gebracht. Onlinebestellungen können auch im Markt abgeholt werden.

Partner des Pilotprojekts ist das Schweizer E-Commerce-Start-up Farmy.