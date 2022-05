Hennen für 10 Tage zu mieten : Die reisenden Hühner von Wehrheim

Die Hühnerhalter auf Zeit sind 87 und 88, sie heißen mit Vornamen Ilse und Hans-Ulrich und mit Nachnamen Stark und Frowerk, denn sie leben zwar schon lange zusammen, sind aber nicht verheiratet, sondern beide seit 1994 verwitwet. Noch bevor sie die fünf Hühner im Garten des Einfamilienhauses zeigen, die für zehn Tage bei ihnen leben, erzählen sie im Wohnzimmer von sich selbst. Hühner, das seien Kindheitserinnerungen, sagt Hans-Ulrich Frowerk. Der große, grauhaarige Mann in den kurzen Sommerhosen meint damit vor allem seine späte Kindheit in Westerfeld, nicht die frühe in Ostafrika. Westerfeld gehört inzwischen zur Stadt Neu-Anspach im Hochtaunuskreis. Es ist immer noch seine und Ilses Heimat.

Die weißhaarige Frau, an diesem Tag in Ringelshirt und Jeans, war schon immer in dem kleinen Ort. Die Familie lebte in einem Haus, das heute Teil des Freilichtmuseums Hessenpark ist, und hielt Kleinvieh: Karnickel, Ziegen, Wellensittiche – und Hühner. Der Vater war Zimmermann. „Das war ein sehr schönes, ruhiges Leben.“