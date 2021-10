Digitalisierung der Städte : Frankfurt stürzt im Smart-City-Ranking ab

Für München, Hamburg und Köln scheint das Ergebnis eindeutig zu sein, für Frankfurt allerdings auch: Die drei Großstädte stehen in zwei aktuellen Studien zum Thema Smart City auf Spitzenplätzen, wobei einmal München und einmal Hamburg führt und für weitere Städte teilweise sehr unterschiedliche Noten vergeben wurden. Im Falle Frankfurts fällt das Urteil aber in beiden Fällen niederschmetternd aus: Im Städtevergleich der bayerischen Unternehmensberatung Haselhorst reicht der Digitalisierungsstatus der Stadt nur für Rang 78, im Smart-City-Ranking des Digitalverbandes Bitkom ist die Mainmetropole auf Platz 47 abgestürzt. Und in beiden Vergleichen hat die Stadt im Vorjahresvergleich mindestens 20 Plätze verloren.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Woraus sich nicht schließen lässt, dass in Frankfurt etwas schlechter geworden sei, vielmehr haben andere Städte in den vergangenen Monaten mehr bewegt bei der Digitalisierung der Verwaltung, dem Einsatz von Software zur Verkehrssteuerung und für mehr Energieeffizienz oder auch beim Ausbau der Glasfasernetze.

Das gilt aus hessischer Sicht vor allem für Darmstadt, das in der Haselhorst-Studie auf Platz 4 und beim Bitkom-Ranking auf Platz 5 liegt und damit seine gute Position aus den Vorjahren behaupten kann. Die Autoren aus Bayern, die den Digitalisierungsgrad von insgesamt 403 deutschen Städten betrachtet haben und dafür statistische Daten sowie die vor allem über das Internet publizierten Aktivitäten der Kommunen herangezogen haben, geben den Darmstädtern vor allem für ihre Digitalstrategie Bestnoten, während sie Darmstadt bei der digitalen Infrastruktur genauso zur Niete stempeln wie Frankfurt: In beiden Städten gibt es zwar schnelles Internet, aber kaum Glasfaserkabel, die bis in private Haushalte führen.

Eine herausragende Smart City aus Hessen

Das ist in Bad Nauheim anders und ein Grund dafür, dass die Haselhorst-Studie die hessische Kurstadt sogar im Bundesvergleich für eine herausragende Smart City hält und sie auf Platz fünf der Gesamtwertung gesetzt hat. Auch hier fällt stark ins Gewicht, dass Bad Nauheim sich vor zwei Jahren eine Digitalstrategie gegeben hat, es digitale Angebote für Verkehr, Wirtschaft, Handel und Tourismus gibt und die Stadt ein Neubauquartier namens Smart-City-Quartier vorantreibt.

Um auch in der Bitkom-Liste aufzutauchen, ist Bad Nauheim zu klein, dort tauchen nur die 81 deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern auf. In vielen Teilen gehen die Einschätzungen beider Studien, also ihre Maßstäbe an eine Smart City, weit auseinander. So tauchen von den laut Bitkom 20 führenden deutschen Digitalstädten neun in der Haselhorst-Studie nicht einmal unter den besten 30 auf, besonders deutlich wird die Diskrepanz am Beispiel von Trier: Bitkom lobt die Kommune als Aufsteiger in die Top20, Haselhorst stellt sie auf Platz 166. Dabei gibt auch der Digitalverband an, als Datengrundlage die Internetauftritte der Kommunen, amtliche Statistiken und verschiedene Studien herangezogen zu haben. Praktische Erfahrungen etwa mit Behörden spielen in beiden Auswertungen keine Rolle.

„Es besteht dringender Handlungsbedarf“

So fallen auch die Befunde über weitere Städte in der Region verschieden aus: Mainz kann sich über einen 30.Platz im Bitkom-Ranking freuen, steht bei der Konkurrenz aber nur auf Platz 147. Wiesbaden sehen beide Ranglisten auf einem guten Weg, beim Digitalverband bedeutet das Platz 25, bei den Unternehmensberatern Platz 40. Offenbach setzte Bitkom auf Platz 64, Haselhorst auf 130.

Das klingt, als müsste sich Frankfurt über seine schlechten Noten nicht allzu sehr grämen. Die neue Digitaldezernentin der Stadt, Eileen O’Sullivan (Volt), will sie dennoch ernst nehmen: „Das Bitkom-Ranking bestätigt mich darin, dass dringender Handlungsbedarf besteht und wir von digitalen Lippenbekenntnissen endlich ins Machen kommen müssen.“ Die Politik habe etliche Chancen vertan, Frankfurt als digitale Metropole auszubauen. Dabei seien die notwendigen Bausteine längst vorhanden, man müsse sie nur richtig zusammensetzen.