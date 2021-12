Rotwein-Empfehlungen: Sechs Granaten für das Fest

Sechs Granaten für das Fest

Von Peter Badenhop

Zu Weihnachten kommen in vielen Familien die besten Weine auf den Tisch, vor allem rote. Wir haben sechs Vorschläge für all jene, die es in diesem Jahr mal so richtig krachen lassen wollen.