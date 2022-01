Maskenpflicht in der Stadt : Corona-Inzidenz in Frankfurt so hoch wie noch nie

In Hessen steigen die Corona-Neuinfektionen abermals, allerdings gehen einige andere Kennziffern zurück. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) über Nacht 1924 neue Fälle gemeldet nach 842 vor einer Woche. Dies dürfte auch und gerade an vielen Urlaubsrückkehrern liegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach auf 376,9 gestiegen, nachdem der Wert vor einer Woche 204,1 betragen hatte. Die höchste Kennziffer in Hessen weist gemäß den RKI-Daten Frankfurt auf. Dort ist die Inzidenz auf den Rekordwert 653,4 gestiegen nach 300 vor Wochenfrist. Es folgen Offenbach mit 537,8 und Darmstadt mit 527,1 vor Wiesbaden mit 478,4.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



In Darmstadt, Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden gelten die Hotspot-Regeln. Im Hochtaunus und im Kreis Offenbach gelten sie von Dienstag an. Der Grundsatz lautet so: Liegt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 350, greifen am jeweiligen Ort zusätzliche Hotspot-Regeln am nächsten Tag. Nach fünf Tagen unterhalb der Grenze fällt die Region wieder aus der Regelung hinaus, so das Ministerium.

Weniger Corona-Kranke in Kliniken

Trotz der Zunahme der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen sinkt sowohl die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz als auch die Zahl der mit Corona-Kranken belegten Klinikbetten. Das Sozialministerium weist eine Hospitalisierungsinzidenz von 3,16 nach 3,42 am Vortag aus. Dieser Wert steht für die binnen Wochenfrist von Kliniken aufgenommenen Covid-Patienten. 243 Corona-Kranke liegen demnach auf Intensivstationen nach 272 vor einer Woche. Auf Normalstationen betreuen die Krankenhäuser 588 nach 614.

Mehr zum Thema 1/

Nach wie vor machen Ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Personen den Großteil der Covid-Patienten in Kliniken aus. Das Land beziffert ihren Anteil auf 65,1 Prozent, 1,1 Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. 30,6 Prozent seien vollständig geimpft, 1,4 Punkte weniger als vor sieben Tagen; bei den übrigen 2,5 Prozent sei der Impfstatus unbekannt.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Die Impfquote kommt weiter nur schleppend voran: 70,5 Prozent der hessischen Bevölkerung gelten als vollständig geimpft, bei den Personen über zwölf Jahren seien es 79,5 Prozent. Zum Vergleich: Am 10. Oktober waren 64,4 Prozent durchgeimpft.