Theologe Joachim Valentin : Kritik an Krisenrethorik der Kirche

Joachim Valentin, Direktor der Katholischen Akademie Rabanus Maurus/Haus am Dom in Frankfurt, übt Kritik an der Krisenrhetorik der Kirche. Mitarbeiter fühlten sich alleingelassen. Er wirbt für Ermutigung.

Herr Valentin, die frühere Botschafterin im Vatikan, Annette Schavan, hat die „Insolvenzrhetorik“ der Kirche kritisiert. Sie teilen die Kritik. Weshalb?

Frau Schavan treibt offenbar die Sorge um, dass die in vielen Fällen gute Arbeit der Kirche in der allgemeinen Krisenwahrnehmung untergeht. Die Caritas, die Hilfswerke, das Engagement im Bildungsbereich – die Kirche tut sehr viel Gutes. Aber das kommt in der Öffentlichkeit kaum noch an, woran die Kirche nicht zuletzt selbst schuld ist. Und dazu gehört auch die „Insolvenzrhetorik“, also die Botschaft, dass die Kirche von gestern und dem Untergang geweiht sei.