Der Angriff im Skyline Plaza erfolgt an diesem Freitagnachmittag unverhofft. Es ist Ende April, das Einkaufszentrum im Frankfurter Europaviertel ist gut besucht. Zwei Wagen fahren in das Parkhaus und halten auf dem mittleren Deck. Mehrere Männer steigen aus, es kommt zum Streit. Was in den nächsten Minuten geschieht – ob sich die Männer länger unterhalten oder ob es gleich zur Gewalttat kommt – ist auch später nicht ganz klar. Am Ende aber ist einer der Beteiligten schwer verletzt, durch einen Messerstich in den Oberkörper. Noch während die Spurensicherung der Polizei ihre Arbeit macht und einen Teil des Parkhauses mit Flatterband sperrt, fügt sich für die Ermittler ein Bild zusammen, wer da aufeinander getroffen ist: zwei Gruppierungen.

Die eine ist eine türkische Großfamilie aus dem Frankfurter Stadtteil Rödelheim. Die andere ein Zusammenschluss von Personen unterschiedlicher Herkunft, die meisten von ihnen polizeibekannt, aus dem benachbarten Sossenheim. Früher haben sie sich als „Gang“ bezeichnet. Inzwischen spricht auch die Polizei von „Clan“. Weil die Gruppierung auftritt wie ein Familienverbund – und Machtansprüche geltend macht, mit Drohgebärden und Gewalt.