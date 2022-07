Corona-Impfung : Klares „Jein“ zum zweiten Booster

Vom schicken Flair der Festhalle ist nichts mehr übrig. Frankfurts Impfzentrum ist schon vor Monaten in das ehemalige Schulamt in der Seehofstraße umgezogen. Beton-Esprit statt Glaskuppel-Zauber. Die Laufwege im Impfzentrum sind kurz. Es gibt lediglich sechs Impfkabinen, einen Wartebereich sowie eine kleine Apotheke, in der die Impfstoffe lagern. Auch die Mobilen Impfteams, die beispielsweise in Unterkünften für Geflüchtete im Einsatz sind, steuern dieses Lager an.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



Etwa 100 Menschen pro Tag kommen laut Benedikt Hart, Leiter des Impfzentrums, das vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird, täglich vorbei – alle ohne Termin. „Etwa 90 Prozent holen sich ihre Dritt- oder Viertimpfung ab. Dazwischen mogelt sich die ein oder andere Erst- oder Zweitimpfung.“ Der Beratungsbedarf habe sich im Vergleich zu den ersten Monaten, in denen gegen das Coronavirus geimpft wurde, stark verändert. Wer hier her komme, der wolle sich nicht mehr darüber informieren, ob eine Impfung grundsätzlich sinnvoll sei, meint Hart. Eher seien viele Bürger verunsichert, wann für sie der richtige Zeitpunkt gekommen sei, eine vierte Impfung zu erhalten.