Im Rechtsstreit der Transfrau Janka Kluge mit dem Blog des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, „Pleiteticker.de“, hat das Landgericht Frankfurt die einstweilige Verfügung bestätigt und dem Blog untersagt, Kluge als Mann zu bezeichnen, wie es in dem angegriffenen Artikel geschehen war. Der Beitrag aus dem Februar 2023 hatte sich mit einem Streit zwischen Kluge und der Biologin Marie-Luise Vollbrecht beschäftigt, der zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung geführt hatte, in der die Amadeu-Antonio-Stiftung Kluge finanziell unterstützte.

Die Autorin des Reichelt-Blogs bezeichnete Kluge in ihrem Text erst als Transfrau, dann als biologischen Mann und schrieb zum Schluss: „Anstatt eine junge Doktorandin zu unterstützen, die seit Monaten attackiert, auf offener Straße verfolgt und sogar körperlich angegriffen wird, unterstützt die Stiftung lieber einen über 60-jährigen Mann, der an der Spitze eines Lobby-Vereins steht und maßgeblich an dem Frauenhass beteiligt ist, dem Vollbrecht seit Monaten ausgesetzt ist.“ Hiergegen hatte sich Kluge gewandt, die seit fast 40 Jahren als Frau lebt, 1984 ihren Namen änderte und ihren Personenstand nach dem Transsexuellengesetz geändert hat.

Die Identität abgesprochen

Die Vorsitzende Richterin erklärte bei der Urteilsverkündung, es handle sich bei dem angegriffenen Satz nach Ansicht der Kammer nicht um eine neutrale Tatsachenbehauptung, sondern um eine Meinungsäußerung, mit der ein Werturteil über Kluge gefällt werde. Der durchschnittliche Leser verstehe den Schlusssatz so, dass ihr die Identität als Frau abgesprochen werde. Er sei von der Autorin, die sich der Subtilität der Sprache bewusst sei, ebenso bewusst negativ gemeint und ehrschmälernd. Deshalb sei in diesem Fall nach Gesamtabwägung das Persönlichkeitsrecht Kluges verletzt, auch wenn die Meinungsfreiheit hohen Schutz genieße.

Das Gericht fällte am Donnerstag außerdem noch zwei weitere Urteile zu Persönlichkeitsrechtsverletzungen von Transfrauen. Auch im zweiten Fall war Janka Kluge betroffen und auch dort ging es um Äußerungen im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit: Kluge war gerichtlich gegen einen Blogger vorgegangen, hatte dann aber auf Unterlassungsansprüche verzichtet. Daraufhin hatte der Blogger einen Beitrag mit dem Titel „Versuchte Abmahnung gegen Ansage: Totalitär tickende Transe zieht den Schwanz ein“ veröffentlicht. Auch in diesem Fall bestätigte das Gericht seine zuvor erlassene einstweilige Verfügung.

Hinweis auf das männliche Geschlechtsteil

Der Begriff „Transe“ sei ganz klar ehrschmälernd gemeint gewesen und nicht wie vom Beklagten vorgetragen als neutrales Synonym für Transfrau verwendet worden, sagte die Vorsitzende Richterin. Die Kammer habe auch hier Rechte abgewogen, weil der Blog-Beitrag einen gewissen Sachbezug gehabt habe und sich mit dem Klageverhalten Kluges auseinandergesetzt habe. Ergebnis der Abwägung war aber, dass das Persönlichkeitsrecht verletzt worden sei, wenngleich genau wie im ersten Fall die Grenze der Schmähkritik noch nicht überschritten sei. Insbesondere die Kombination des Wortes „Transe“ mit „totalitär tickend“ und „zieht den Schwanz ein“ – einem nach Ansicht der Kammer unmissverständlichen Hinweis auf das männliche Geschlechtsteil – verstärke die herabwürdigende Intention des Satzes.

Zu einem anderen Schluss kam das Landgericht im dritten Fall. Dort ging es um den Hashtag „DubistEinMann“, der in einer Antwort auf einen Tweet der Transaktivistin Julia Monro verwendet worden war. Monro hatte zuvor einen Tweet des Deutschen Frauenrats zum geplanten Selbstbestimmungsgesetz geteilt und um Unterstützung dafür geworben. Sie schrieb, in den Kommentarspalten tummelten sich „jede Menge #TERF #TERFS“. Die Abkürzung steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist, auf deutsch trans-ausschließende radikale Feministen.

Den Eilantrag Monros auf Untersagung des Tweets mit dem Hashtag „DubistEinMann“ wies das Landgericht zurück. Hier sei in die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und allgemeinem Persönlichkeitsrecht eingeflossen, dass die Äußerung während des politischen Diskurses über das Selbstbestimmungsgesetz geschehen sei, so die Vorsitzende. Der Hashtag werde in dieser Diskussion insbesondere auf Twitter als Schlagwort verwendet, um darunter Debatten zu eröffnen. So sei es auch vorher schon gewesen. Das darin enthaltene „Du“ beziehe sich deshalb nicht unbedingt auf die einzelne Person, auch wenn es die betroffene Transfrau in besonders herausfordernder Form personalisiere. Deshalb handle es sich hier um eine zulässige Meinungsäußerung.

Die Urteile sind nicht rechtskräftig, das Rechtsmittel der Berufung kann innerhalb eines Monats beim Oberlandesgericht Frankfurt eingelegt werden.