Am Mittwoch wird sich das Bistum Mainz nach eingehender Lektüre der Missbrauchsstudie offiziell äußern. Aber die schockierenden Fakten lassen für das Bistum und Bischof Peter Kohlgraf wohl nur einen klaren Umgang mit der Vergangenheit zu.

Ob die Albert-Stohr-Straße oder der Kardinal-Volk-Platz dereinst umbenannt werden, weil die beiden so geehrten Bischöfe in ihrer Amtszeit offenbar nicht genug getan haben, um sexuellen Missbrauch im Bistum Mainz zu unterbinden respektive zu ahnden, muss die Zeit zeigen. Und auch der dritte Nachkriegsbischof, der zeitlebens sehr beliebte Karl Kardinal Lehmann, hat laut einer am Freitag vorgestellten Studie das heikle Thema nie zur Chefsache gemacht.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Vielmehr habe auch er sich lange der in der katholischen Kirche über Jahrzehnte hinweg erprobten Strategie des Abwehrens und Vortäuschens, des Herausredens und Verteidigens bedient, wie die Autoren der seit 2018 erstellten Aufklärungsstudie „zu Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung seit 1945 im Verantwortungsbereich des Bistums Mainz“ meinen.