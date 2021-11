Vor 40 Jahren : Ohne Vorwarnung: Räumung des Hüttendorfs an der Startbahn West

Vor 40 Jahren wurde das Hüttendorf am Frankfurter Flughafen geräumt, das dort aus Protest gegen den Bau der Startbahn West errichtet worden war. Rückblick auf eine Zeit, als in der Region von Bürgerkrieg gesprochen wurde.

In den frühen Morgenstunden des 2. Novembers 1981 schliefen rund zwei Dutzend Flughafenausbaugegner noch, als plötzlich die Polizei mit zwei Hundertschaften in das Protestcamp vorrückte. Innerhalb kurzer Zeit waren die völlig überraschten Demonstranten aus dem kleinen Holzdorf, das als Ausdruck des Widerstands gegen den Bau der Startbahn West errichtet worden war, abgeführt.

Bis zuletzt hatte die Polizei die Aktion geheim gehalten und stattdessen den 3. November als Räumungstermin durchsickern lassen. Ein taktisch kluger Schachzug: Die wenigen Demonstranten, die diese kalte Novembernacht in den ungeheizten Holzhütten verbracht hatten, konnten ihre Mitstreiter nicht schnell genug über die Räumung informieren; Handys und schnelle mobile Kommunikation gab es damals noch nicht. Als dann die Räumung in Walldorf bekannt wurde, läuteten die Kirchenglocken: ein Signal, das vorher für den Fall der Räumung vereinbart war, und ein Signal für viele Bürger, in den Wald zu eilen. Unter ihnen war auch der Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Pfarrer Kurt Oeser. Er wollte die Hüttenkirche retten, sie sollte ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Heute steht sie am Waldrand zwischen Walldorf und Mörfelden.