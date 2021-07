Politikum Zuschauerzahl : Eintracht Frankfurt will vor Gericht ziehen

Zwischen Frankfurt und der Landesregierung gibt es Streit: Anlass ist die Frage, wie viele Zuschauer am Samstag beim Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen Saint-Étienne dabei sein dürfen. Während das örtliche Gesundheitsamt sich, wie berichtet, mit dem Verein auf 10.000 inklusive eines Hygienekonzepts verständigt hatte, will das Sozialministerium nur die Hälfte erlauben. Eintracht-Justitiar Philipp Reschke kündigte am Montag an, der Verein werde, falls das Gesundheitsamt erwartungsgemäß seinen Bescheid ändere, diesen im Eilverfahren vom Verwaltungsgericht überprüfen lassen – auch mit Blick auf die Mitte August beginnende Erstligasaison. Eine solche Limitierung sei weder aufgrund der Bestimmungen gerechtfertigt noch geeignet, das Ziel eines besseren Infektionsschutzes zu erreichen, sagte Reschke der F.A.Z.

In dem Konflikt geht es um die Bedeutung des Grenzwerts von 35 bei der Inzidenz, das heißt der Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Frankfurt pendelt seit Tagen um diesen Wert, am Montag erreichte er 36,7. Das Ministerium machte für das Verbot eine Übereinkunft geltend, welche die Chefs der Staatskanzleien Anfang Juli getroffen hatten. Damit sollte vor allem eine allmähliche Rückkehr der Fans in die Stadien in der vermeintlich abklingenden Pandemie ermöglicht werden. In diesen „Leitlinien für große Sportveranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter und für andere Großveranstaltungen“ heißt es, derzeit sei es bei einer Inzidenz unter 35 möglich, bis zu 50 Prozent der Stadionkapazität zu nutzen, maximal jedoch bis zu 25.000 Zuschauer. Die am Sonntag vom hessischen Sozialministerium verbreitete „Klarstellung“ weist darauf hin, dass mehr als 5000 Fans nicht zugelassen werden dürften, falls am Austragungsort die Inzidenz über 35 liege und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar sei. Entgegen der Ansicht des Frankfurter Gesundheitsamts gelte die Obergrenze von 5000 absolut, es könnten daher nicht noch Genesene oder doppelt Geimpfte hinzukommen. Diese Regelung zwischen den Ländern sei unmissverständlich und folge dem Leitgedanken, dass Öffnungsschritte stets „besonnen und immer mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Pandemiegeschehens“ unternommen werden sollen.

Keine Freiheiten für Geimpfte

Eintracht Frankfurt macht geltend, wenn 5000 Zuschauer, die ein negatives Testergebnis vorweisen müssten, und weitere 5000, die genesen oder zweimal geimpft seien, im Stadion mit einer Sitzplatzkapazität von rund 48.000 Plätzen zusammenkämen, sei die Infektionsgefahr äußerst gering respektive ein solcher Eingriff in Freiheitsrechte unverhältnismäßig. In einem offenen Brief forderte am Montag Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) vor dem Hintergrund des Eintracht-Spiels die Landesregierung auf, die Einschränkungen bei Großveranstaltungen zu überdenken – und damit zusätzliche Anreize für das Impfen zu schaffen. Geimpften und Genesenen müsse der Zutritt zu Veranstaltungen über die jeweiligen Höchstgrenzen hinaus gestattet werden.

Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) zeigte sich verärgert über die „Klarstellung“ des Ministeriums: „Wir haben alles getan, um korrekt vorzugehen.“ Das Rechtsamt der Stadt habe die Auslegungshinweise genau geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass Genesene und Geimpfte laut Leitlinienbeschluss nicht mitgezählt werden müssen. Ein Vorgehen, das Majer noch immer „in der Sache für richtig“ hält – solange ein gutes Hygienekonzept vorliege und die Gesamtzahl der Zuschauer erst von Spiel zu Spiel gesteigert werde. Die Hinweise strenger zu deuten kann seiner Auffassung nach eine verheerende Signalwirkung haben. Es sei schwer genug, Menschen, die noch nicht geimpft seien, davon zu überzeugen, sich immunisieren zu lassen. Majer befürchtet, dass nun einige wieder einen Rückzieher machen. Denn das Argument, dass durch den vollen Impfschutz auch eine Rückkehr zu einer Art Normalität wieder möglich sei, lasse sich kaum mehr aufrechterhalten.