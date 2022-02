Höchste Inzidenz in Frankfurt : Hessen reagiert auf 2-G-Urteil zu Einzelhandel

Kliniken in Hessen melden abermals mehr Corona-positive Patienten. Frankfurt löst Offenbach an der Spitze der Inzidenz-Tabelle ab. Mehr als zwei Drittel der intensiv betreuten Covid-Kranken sind nicht durchgeimpft.

Die gestiegenen Corona-Fallzahlen der vergangenen Wochen machen sich nun zunehmend in den Kliniken bemerkbar. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet eine Hospitalisierungsinzidenz von 5,74 für Hessen. Dieser Wert spiegelt die binnen Wochenfrist von den Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Kranken und Patienten, die dort positiv getestet worden sind. Am Sonntag hatte das RKI noch den Wert 5,37 gemeldet nach etwa vier vor einer Woche. Seit Mitte Januar steigt diese für die Politik wichtige Kennziffer stetig. Gleiches gilt in der Tendenz für die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie steht für die innerhalb der vergangenen sieben Tage verzeichneten neuen Fälle, also positive PCR-Tests.

Dessen ungeachtet will die hessische Landesregierung nach dem jüngsten Urteil zu 2G im Handel ihre Corona-Regeln anpassen. „Die hessische Landesregierung wird die Verordnung anpassen, sowohl bei der 2G-Regelung als auch bei den Veranstaltungen“, teilte ein Regierungssprecher der dpa mit.

Zuletzt haben die hessischen Kliniken auf Normalstationen 1069 Corona-Patienten betreut, darunter 145 Verdachtsfälle. Vor einer Woche waren es insgesamt 820 gewesen, dies zeigt den deutlichen Anstieg. Auf den Intensivstationen liegen knapp 200 Covid-Kranke, etwa ein Zehntel weniger als vor einer Woche. Fast 68 Prozent der Intensiv-Patienten waren laut Sozialministerium zuletzt nicht oder nur teilweise geimpft, 25,8 Prozent vollständig geimpft. Gut 81 Prozent der Hessen über zwölf Jahren gelten als durchgeimpft.

Frankfurt vor Offenbach

Wie sich aus den Zahlen auf der RKI-Homepage weiter ergibt, hat Frankfurt die Stadt Offenbach an der Spitze der Inzidenz-Tabelle abgelöst. In der Mainmetropole ist die Kennziffer auf 2246 von 2124 geklettert. In Offenbach ist sie dagegen von 2191 auf 2168 gefallen, während Wiesbaden wiederum einen Anstieg von 2001 auf 2055 verzeichnet.

Dabei ist zu bedenken: Die Landeshauptstadt kam zuletzt wegen der Vielzahl der neuen Fälle mit den Meldungen an das RKI nicht nach. Frankfurt hatte zuvor schon über technische Probleme bei der Übermittlung berichtet. Die lokale Inzidenz dürfte deshalb höher liegen als vom RKI gemeldet, meinte der Leiter des Gesundheitsamts. Eine vierstellige Inzidenz weisen keine andere Großstadt und kein Landkreis in Hessen auf. Sie liegt derzeit bei 1478 nach zuvor 1411 und 1025 vor einer Woche.

Ganz Hessen ein Hotspot

Fast 16.300 neue Fälle haben die hessischen Gesundheitsämter dem RKI über Nacht gemeldet nach 12.439 vor sieben Tagen. Sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es offiziell.

Alle hessischen Großstädte und Landkreise sind Hotspots. Dort gelten in besonders belebten Orten die Maskenpflicht und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Hotspot ist eine Kommune, die drei Tage hintereinander eine Inzidenz von 350 aufweist. Aus der Hotspot-Riege fällt sie heraus, wenn der Wert fünf Tage in Folge unter 350 liegt.

Hessen will Schulen offen halten

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will hessischen Schülern weiter den Präsenzunterricht in ihren Klassen ermöglichen. Es gebe in Hessen zwar insgesamt stark steigende Corona-Zahlen und an dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nähmen natürlich auch die Schulen teil, sagte er zu Wochenbeginn in Wiesbaden. Die Schulen seien in der Regel aber nicht die Orte, wo Infektionen entstehen, sondern die Orte, wo diese festgestellt werden. Er halte daher an der Präsenz im Unterricht in den Schulen fest.