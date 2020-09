Traditionsmarke verkauft : Aldiwein-König kauft Deinhard-Sekt

Die Frage, wo der Deinhard ist, muss seit dieser Woche neu beantwortet werden. Denn die 226 Jahre alte Sektmarke, die in den Neunzigern offensiv mit dem Slogan „Wo ist der Deinhard“ für sich trommelte, hat den Besitzer gewechselt. Mit Wirkung zum 1. September hat der Wiesbadener Konzern Henkell Freixenet die Marke an die rheinland-pfälzische Kellerei Peter Mertes übertragen. „Uns ermöglicht der Verkauf die weitere Fokussierung auf unsere internationalen und lokalen Kernmarken“, sagte Andreas Brokemper, der Sprecher der Konzern-Geschäftsführung.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Fokussierung heißt in diesem Fall, dass die Marke dem Konzern offenbar zu klein geworden ist, um sich weiter um sie kümmern zu können. Das 1832 in Mainz gegründete Unternehmen Henkell, das mittlerweile zum Oetker-Konzern gehört, ist durch eine Reihe von Übernahmen zur zweitgrößten Sektkellerei Deutschlands aufgestiegen, der Marktführer ist Rotkäppchen-Mumm. Der Höhepunkt war die Fusion mit dem spanischen Cava-Hersteller Freixenet 2018. Innerhalb weniger Jahre verdoppelte der Konzern mit Sitz in Wiesbaden dadurch seinen Umsatz auf eine Milliarde Euro. International bewirbt er die Marken Henkell, Freixenet und Mionetto, national zusätzlich etwa Fürst von Metternich und Söhnlein Brillant.

Trennung nach 23 Jahren

Seit der Megafusion ist Konsolidierung angesagt. 40 Marken listet der Konzern allein auf seiner Internetseite auf. Was nicht mehr zum Kerngeschäft passt, wird nun abgestoßen. Vor einem Jahr etwa gab Henkell (Wodka Gorbatschow, Batida de Coco) ein ganzes Bouquet an kleineren Spirituosenmarken ab, auch von Weingütern in Australien, Spanien und der Champagne hat sich der Konzern vor kurzem getrennt.

Und nun trifft es Deinhard. Dabei gehört die Sektkellerei mit Sitz in Koblenz vergleichsweise kurz zum Wiesbadener Konzern, 1997 erst wurde sie von Henkell übernommen. Damit endete eine mehr als 200 Jahre währende Geschichte eines Familienunternehmens. 1794, mitten in den Wirren der französischen Revolution und der Napoleonischen Eroberungszüge, hatte der Koblenzer Johann Friedrich Deinhard ein Weingeschäft eröffnet.

3,5 Liter pro Kopf und Leber

Fast ein halbes Jahrhundert später begann sein Sohn August als einer der ersten Unternehmen in Deutschland mit der Sektherstellung, kurz nach Matheus Müller in Eltville und nur wenige Jahre vor Henkell in Mainz und Söhnlein in Wiesbaden-Schierstein. Ende des 19. Jahrhunderts expandierte Deinhard nach Amerika, Australien und Asien. Bis heute ist Deinhard etwa in Kanada eine der bekanntesten deutschen Weinmarken. Der Export war auch nach den beiden Weltkriegen der wichtigste Umsatzbringer, wie der Firmenhistoriker Helmut Prößler schreibt, wichtigste Absatzmärkte waren Nordamerika, Nordeuropa und Japan. Zeitweise beschäftigte die Kellerei in Koblenz mehr als 400 Mitarbeiter.

Doch spätestens seit den Neunzigern gerieten immer mehr Kellereien in die Krise. Zur Jahrtausendwende war Deinhard trotz seiner berühmten Fernsehwerbung nur eine Sektmarke unter vielen. Während die Marktführer mehr als 30 Millionen Flaschen im Jahr verkauften, waren es bei Deinhard nicht einmal zehn Millionen, das reichte gerade so für die Top Ten. Und das in einem recht kleinen Markt: Denn zwar sind die Deutschen die Weltmeister im Sekttrinken, dennoch konsumieren sie pro Kopf und Leber nur 3,5 Liter im Jahr – bei Wein sind es gut 20 Liter, bei Bier um die 100 Liter jährlich.

Überproduktionen und Rabattschlachten im Handel führten zu einer jahrzehntelangen Fusions- und Übernahmewelle, in der auch das Tradionsunternehmen aus Koblenz seine Eigenständigkeit verlor. Von Deinhard blieb in Koblenz ein denkmalgeschütztes Museum übrig, der Sekt selbst wird längst in Wiesbaden hergestellt, so wie viele andere Henkell-Schaumweine.

König der Supermarkt-Weine

Der Käufer Peter Mertes werde „die Tradition des Hauses Deinhard als eines der ältesten Sekt- und Weinhäuser Deutschlands fortführen“, sagte Henkell-Chef Andreas Brokemper, als der Verkauf der Marke verkündet wurde. Das Potential dazu hat der neue Besitzer, denn Peter Mertes ist die größte Privatkellerei Deutschlands. Den Umsatz bezifferte Geschäftsführer Matthias Willkomm vor zwei Jahren auf mehr als 300 Millionen Euro.

Das im Jahr 1924 gegründete Familienunternehmen, das nach eigenen Angaben 400 Mitarbeiter hat und 250 Millionen Liter Wein und Wein-Cocktails im Jahr produziert, ist Abfüller von mehr als 200 Weinmarken, die etwa bei Aldi, Lidl, Edeka oder Rewe zu finden sind. Auch der Wein der Marke „Günther Jauch“ stammt tatsächlich von Peter Mertes. Ein Drittel der Produktion geht ins Ausland; Amerika, Großbritannien und Russland sind wichtige Absatzmärkte. Doch nicht nur bei der starken Exportorientierung gibt es Parallelen zu Deinhard zu entdecken. Seinen Sitz hat Peter Mertes in Bernkastel-Kues. In diesem Ort an der Mosel besaß Deinhard seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein lukratives Weingut.