Plötzlich ganz allein am Berg

Wandern in Südtirol : Plötzlich ganz allein am Berg

In den Südtiroler Alpen hoch über Naturns findet man noch Einsamkeit – mal abgesehen von ein paar wilden Ziegen. Über eine missglückte Bergtour, die gelungener nicht hätte sein können.

Hoch über Naturns: Am Sonnenberg finden Wanderer hier noch Einsamkeit. Bild: Preidlhof

Da stehe ich also: von Angesicht zu Angesicht mit einem Ziegenbock, der mir den Weg versperrt. Sein Blick ist böse, seine Haltung drohend, sein Geruch beißend. Und hinter ihm lauert eine ganze Ziegenherde. Ich zücke mein Telefon, tippe „Brunftzeit Ziegen“, Antwort: jetzt – gar nicht gut. Stünde ich nicht im Weg rum, würden sich die Tiere jetzt wohl vergnügen. Es gefällt dem Bock gar nicht, dass jemand hier ist, das verrät sein gesenkter Kopf.

Kira Kramer Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.



Dies hier ist sein Revier, das ist seine Herde, sein Weg. Also bleibt nur der ungeordnete Rückzug, Flucht, so schnell die Beine tragen. Einige Meter verfolgt mich das hormonell berauschte Tier den Berg hinab, bevor es von mir ablässt. Das hatte ich mir anders vorgestellt allein am Südtiroler Sonnenberg knapp unterhalb des Meraner Höhenwegs. Das Ziel, eine Alm auf über 2000 Metern, liegt noch viele Wanderstunden den Berg hinauf.