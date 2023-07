Dreimal in der Woche kommt der Dschungelexpress in den Regenwald Madagaskars. Dann ist Party auf den Gleisen. Der Zug bringt Essen, Medikamente und manchmal auch Touristen, die gern Fußball spielen.

Der Zug erreicht Manakara um Mitternacht. Aus der 1. Klasse stolpern ein paar erschöpfte Reisende aufs lehmige Trottoir. Aus der 2. Klasse drängen weitaus mehr Menschen nach draußen, Bananenstauden auf dem Kopf, schlafende Babys auf dem Rücken und Körbe voller Maniok, Reis oder Kohl in den Händen. Warum so spät? Der mitreisende Polizist in seiner zerknitterten Camouflage-Uniform zuckt mit den Schultern. Dieser Zug durch den Dschungel von Madagaskar war noch nie pünktlich. Wenn er dreimal die Woche um 7 Uhr morgens in Fianarantsoa im Hochland abfährt, sind acht bis zwölf Stunden Fahrt bis zur Endstation am Meer angekündigt. Meist sind es 15 Stunden, manchmal mehr.

Auf der 163 Kilometer langen Strecke müssen 1200 Höhenmeter überwunden, 48 Tunnel durchfahren und 61 Brücken überquert werden. Das wäre berechenbar, doch die Haltezeiten an den 17 Stationen mitten im Regenwald sind es nicht. Der Zug ist die Lebensader für die Tanala, wie diese madagassische Volksgruppe dort im Dschungel genannt wird. Es schüttet hier das ganze Jahr vom Himmel, und die strohgedeckten Hütten der Tanala irgendwo im tropfnassen Regenwald haben keine Anbindung an eine Straße. So pilgern sie zum Bahnhof, sobald sich der Dschungelexpress ankündigt. Wenn sich die betagte Diesellok langsam aus dem dichten Grün schiebt und in die Station einrollt, herrscht Volksfeststimmung im Dorf.