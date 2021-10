Uganda : Die Königin taucht auf

Das Getöse steigert sich zu ohrenbetäubendem Lärm. Dann kippt die African Queen senkrecht in die Tiefe, die Murchison-Wasserfälle in Uganda hinunter. An Bord Humphrey Bogart als Kapitän Charlie Allnut und Katharine Hepburn als Missionarin Rose Sayer. Wie durch ein Wunder übersteht die Nussschale den Teufelsritt über die Wasserwirbel, sodass sich Charlie und Rosie, die Frischverliebten, tropfnass und glücklich in die Arme fallen.

Das war 1951, vor 70 Jahren. Uganda stand unter britischer Herrschaft, und der spätere Schreckensherrscher Idi Amin war ein unbedeutender Hilfskoch in der Kolonialarmee. Damals machte sich ein Filmtross aus Hollywood auf nach Uganda und Belgisch-Kongo, um die Geschichte einer ungleichen Liebe in der Wildnis Afrikas zu erzählen. Wären die Protagonisten nicht Katharine Hepburn und Humphrey Bogart gewesen, wäre dieser Film mit dem Titel „The African Queen“ womöglich längst in den Archiven verstaubt. Doch das rasante Movie vor spektakulärer Kulisse, unter der Regie von John Huston, entwickelte sich zum Erfolgsstreifen. Es wurde für vier Oscars nominiert und brachte „Bogie“ schließlich die begehrte Filmtrophäe als bestem Hauptdarsteller ein.