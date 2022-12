Kapverden : Insel der Stimmen

Am frühen Abend ist das Licht auf den Straßen Mindelos golden. Es fließt vom Hafen her zäh in die Stadt hinein, über die Betongerippe, die Fischverkäufer und Zigarettenfrauen. Dort bleibt es kleben, bis es dunkel wird. Dann ist Mindelo keine arme Industriestadt mehr weit draußen im Atlantik. Sondern ein kreolischer Palast der Auserwählten. Dann zwitschern in den Bäumen hundert Vogelstimmen, dann stimmen die Musiker ihre Cavaquinhos, und in den Hinterhöfen trinken sie den ersten Grog. Dann versteht man das Pathos, wenn sie hier sagen: Die Musik ist das Blut in unseren Venen.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Claudia Sofia singt an diesem Abend im Metalo, einer schönen Bar in der Altstadt, voller weißer Menschen, mit guten Cocktails und Strela Kriola, dem kapverdischen Bier. Unter Palmen und Bambusdächern sitzen stundenlang die gleichen Gäste und hören zu. Hierher kommen oft Leute, die sich mit Musik auskennen oder Musik vermarkten, was nicht schaden kann auf einer Insel, die so abgelegen ist wie São Vicente.