Mont Blanc du Tacul (l), Mont Maudit (M) und der Mont Blanc (r), aufgenommen am 01.06.2005 in Frankreich. Der höchste Berg der Alpen heißt auf Deutsch „Weißer Berg“. Bild: dpa

In den französischen Alpen sind in der Nähe vom Montblanc zwei Deutsche von herabstürzenden Gletschereismassen getötet worden. Wie die zuständige Präfektur mit Sitz in Annecy am Mittwoch mitteilte, lösten sich große Gletschereis-Teile.

Demnach wurde eine weitere Person bei dem Unglück leicht verletzt. Vier Menschen überstanden den Vorfall unverletzt. Die beiden Deutschen wurden laut dem Sender France Info unter dem Eis begraben.

Die Wanderer hatten den Montblanc erklimmen wollen. Der Montblanc (auch Mont Blanc geschrieben, italienisch Monte Bianco, auf Deutsch „Weißer Berg“) ist der höchste Berg der Alpen.

Die Route, auf der die Wanderer unterwegs waren, ist für die Gefahr von herabstürzenden Gletschereismassen bekannt. France Info zufolge waren die beiden etwa 50-jährigen Opfer ohne Führer unterwegs, aber mit Lawinensuchgeräten ausgestattet.

Mehr zum Thema 1/

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, das Generalkonsulat stehe mit den örtlichen Behörden in Kontakt und halte sich zur konsularischen Betreuung der Hinterbliebenen bereit. Woher die beiden Opfer aus Deutschland kamen, wurde nicht gesagt.