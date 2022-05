Gefährliche Outdoor-Apps : App in den Abgrund

Die Warnung ist klar und deutlich. „Achtung Lebensgefahr! Weg zur Maiwand nur für geübte Bergsteiger“, ist in großen weißen Buchstaben auf rotem Untergrund an einem Wanderweg in der Nähe von Flintsbach im oberbayerischen Inntal zu lesen. Trotzdem starben dort Mitte März drei Wanderer. Sie ignorierten das Schild, vertrauten ihrer Routenplanungs-App und der Einordnung „Für geübte Bergfreunde kein Problem“ – und stürzten in den Tod. Ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen den Angaben in der App und dem tödlichen Unfall gibt? „Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“, heißt es im Polizeibericht. Konkret bedeute das aber lediglich, dass jeder selbst dafür verantwortlich sei, wenn er sich auf die Angaben einer App verlässt, heißt es auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Jedenfalls hielt man es dort für dringend geboten, in der Pressemitteilung darauf hinzuweisen, dass die Wanderer offenbar dem Tourenvorschlag einer App mehr vertrauten als den Warnhinweisen vor Ort.

Ein Jahr zuvor wunderten sich die Bergretter in Mittenwald, warum sie zweimal hintereinander zu schwierigen Einsätzen in eine 50 Grad steile und teilweise nur wenige Meter breite Rinne an der Tiefkarspitze gerufen wurden, die in der einschlägigen Führerliteratur nicht beschrieben war. Die Antwort auf die Frage fanden sie in den sozialen Medien. „Perfect day“, postete ein Outdoor-Influencer bei Instagram und garnierte den Post mit einer beeindruckenden Aussicht von einer der Spitzen des Karwendelgebirges. Seine Tour dokumentierte er in einem fast 14 Minuten langen Video auf Youtube. Als „der einfachste Weg“ auf die 2431 Meter hohe Tiefkarspitze wird die Winterbesteigung da beschrieben. Dass der Influencer vor Eis- und Steinschlag warnt und zum früheren Aufbruch rät, überhört man leicht, wenn gleichzeitig von „wunderschön“ und „ein Traum“ die Rede ist.