Die amerikanische Realitydarstellerin Paris Hilton geht einmal mehr mit schlechtem Beispiel voran. Während die Einsatzkräfte auf der hawaiianischen Insel Maui nach den Bränden in der vergangenen Woche weiter nach mehr als 1000 Vermissten suchten, vergnügte sich die 42-Jährige einige Kilometer entfernt mit Ehemann Carter Reum und Sohn Phoenix am Strand.

Hilton war am vergangenen Dienstag, dem Tag des Ausbruchs des Flächenbrandes in Lahaina, auf Maui gelandet. Die Rauchwolken im Westen und Inneren der Insel sollen ihrer Urlaubsfreude aber keinen Abbruch getan haben. Auch die Bitte des Tourismusbüros an alle Besucher, Maui wegen der „Rettungs- und Bergungsmission“ zu verlassen, überhörte die Hotelerbin während ihres Aufenthalts in Wailea.

Die amerikanische Moderatorin Oprah Winfrey, die seit mehr als 15 Jahren ein Ferienhaus auf Maui bewohnt, ließ sich ebenso wenig vertreiben wie Hilton. Ihr Versuch, in einer der Notunterkünfte mit Hawaiianern zu sprechen, die ihr Zuhause verloren hatten, scheiterte zwar an einem Kameraverbot. Oprah, wie die Moderatorin und Produzentin in den USA genannt wird, tauschte sich aber ohne Team mit mehreren Familien über deren Flucht vor den Flammen aus. Zudem ließ die 69 Jahre alte Milliardärin Windeln, Toilettenartikel und Bett­wäsche in Notunterkünfte bringen.

Nachdem sich die Flammen bei starken Windböen und Trockenheit in der vergangenen Woche über Maui ausgebreitet hatten, bestätigte Hawaiis Gouverneur Josh Green am Montag mindestens 99 Todesopfer. Mit Hunden suchten die Einsatzkräfte in den Trümmern der Stadt Lahaina weiter nach Vermissten. „In den nächsten zehn Tagen könnte sich die Zahl der Toten verdoppeln“, warnte der Gouverneur. Wie der Bürgermeister des Bezirks Maui, Richard Bissen, sagte, könnten die auf das Aufspüren von Leichen trainierten Hunde nur 15 Minuten lang suchen, bevor sie pausieren müssten.

Der frühere Ringer und Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson, der in Hawaii aufwuchs, bedankte sich derweil bei Feuerwehrleuten, Ärzten und Krankenschwestern. „Alle Bewohner der Insel, bleibt in dieser schweren Zeit ­bitte stark. Resilienz liegt in unserer ­Natur“, schrieb Johnson am Montag bei Instagram.