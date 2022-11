Menschenrechtsverletzungen : Wie weibliche Hausangestellte in Qatar ausgebeutet werden

Das Versprechen eines besseren Lebens in der Fremde wurde für Jeannie nicht eingelöst. Sie lebt wieder in ei­ner Wellblechhütte in einem armen, entlegenen Nest im Norden der Philippinen. Anfang des Jahres ist sie aus dem schwerreichen Emirat Qatar zurückgekehrt. Sie hatte dort einen Job als Kindermädchen angenommen. Doch an die Stelle der Armut, der sie entfliehen wollte, trat nur Ausbeutung.

Jeannie berichtet, sie habe sich nicht, wie eigentlich im Vertrag festgelegt, um ein zwei Jahre altes Mädchen kümmern müssen, sondern um sechs Kinder. Sie wurde nicht nur vom Hausherrn und seiner Frau herumkommandiert, sondern auch von den älteren Töchtern und Söhnen. „Ich musste waschen, kochen und putzen. Ich schlief in einer fensterlosen Ab­stellkammer. Meine Nächte waren kurz, weil meine Arbeit oft um vier Uhr morgens begann“, berichtet sie.