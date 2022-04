Haar- und Barterlass : „Manche haben seit 2019 die Haare wachsen lassen“

Aktualisiert am

Gabi Daisenberger schneidet dort Haare, wo viele eineinhalb Jahre lang nicht zum Friseur dürfen: in Oberammergau. Dort spielt das halbe Dorf bei den Passionsspielen mit – für sie gilt der Haar- und Barterlass.

Lauter Langhaarige: Proben der Passionsspiele in Oberammergau Anfang April Bild: Finn Winkler

Frau Daisenberger, bereut man es, Friseurin in Oberammergau geworden zu sein?

In keinster Weise.

Dabei gilt doch in Oberammergau der Haar- und Barterlass, nach dem das halbe Dorf sich die Haare nicht schneiden lassen darf.

Immer am Aschermittwoch vor dem Passionsspieljahr, jetzt war es also 2019, kommt die Verkündung des Haar- und Barterlasses. Aber es ist so: Die Hälfte des Orts spielt mit, aber viele sind im Orchester beschäftigt, hinter der Bühne und bei der Logistik. Die dürfen sich trotzdem die Haare schneiden. Und auch lange Haare müssen gepflegt, die Bärte kultiviert und die Spitzen geschnitten werden – und da kommen die Leut zu uns. Es ist wirklich nicht so dramatisch, wie es sich anhört.

Wie sehen die letzten Tage vor der Verkündung des Erlasses bei Ihnen aus?

Etliche schneiden sich die Haare noch einmal ganz kurz, bevor sie es dann lange nicht mehr dürfen. Ein letzter Schnitt quasi, denn danach müssen die Haare wohl oder übel wachsen.

Und wie sehen die ersten Tage wieder aus, wenn alle zum Friseur dürfen?

Das ist immer spannend. Manche lassen sich es gleich im Anschluss an das letzte Spiel schneiden, andere warten noch ein paar Tage. Wir werden viel Arbeit haben. Und es ist jedes Mal ein großes Ereignis, wenn in Oberammergau wieder Haare geschnitten werden.

Was machen Sie mit den abgeschnittenen Haaren?

Ich schmeiße kein Haar in den Müll. Es gibt die verschiedensten phantasievollen Aufgaben für Haare. Einmal hat ein Künstler die Haare gesammelt für eine Riesen-Dreadlock. Die kann man sich jetzt hier im Heimatmuseum anschauen. Wir sammeln immer Haare für Echthaarperücken oder für Extensions. Auch eine Firma holt Haare bei uns ab und macht daraus dann Dämmmaterial und Decken. Die Verwertung der Haare ist ein großes Thema.

Auch Sie machen bei den Passionsspielen mit, beim Einzug nach Jerusalem.

Als gebürtige Oberammergauerin habe ich ein Anrecht darauf. Auch wer seit 20 Jahren hier lebt, darf mitwirken. Seit 1990 dürfen verheiratete Frauen mitmachen. Da haben sich tapfere Frauen für eingesetzt.

Was hat Sie zum Mitmachen bewogen?

Das ist doch keine Frage! Das gehört einfach dazu. Es ist eine große Ehre, es wird auch honoriert. Sicher, manche schreckt der Aufwand ab. Man ist halt anderthalb Jahre gebunden. Ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren, die Wochenenden sind verplant. Die nächsten Monate, bis zum dritten Oktober, an dem die Spiele aufhören, ist alles dicht. Aber wenn ich mitspiele, bin ich dabei, bei den Proben, bei der Ankleide, bei allem, was dazugehört.

Ihre Haare sind inzwischen auch lang?

Ja, ich trage sie jetzt lang. Es ist ein Zeitaufwand, ein Frisieraufwand. Man verändert sich. Wenn man bei der Passion mitspielt, ist es eine Herausforderung, eine Aufgabe. Aber auch etwas Besonderes.

Corona hat alles durcheinandergebracht. Den Spielplan, aber auch den Friseurbetrieb. Bei Ihnen kam jetzt alles zusammen. Wie war das für Sie?

Es war sehr bitter, aber wir haben ganz treue Kunden. Die haben gewartet. Wir haben während des Lockdowns kontaktlos Pflegeprodukte, Haarfarbe und Gutscheine verkauft. Da habe ich dann Beutel gemacht, und die haben wir draußen hingehängt.

Kam der Haar- und Barterlass wegen Corona jetzt eigentlich zweimal?

Ja, der ist zweimal gekommen. Manche haben jetzt seit 2019 die Haare wachsen lassen. Die haben so langes Haar wie noch nie in ihrem Leben. Am 19. März 2020 kam die Absage wegen Corona. Und manche wollten sich die Haare nicht schneiden. Drum sind dieses Jahr manche Bärte und manches Haar besonders lang.

Wie sieht es in Ihrem Salon während des Haar- und Barterlasses aus?

Wir haben einen ganz normalen Betrieb. Es kommen ja auch viele Kunden aus dem Umland, aus Orten wie Unterammergau und Ettal. Was auffallend ist: Kinderhaarschnitte brechen weg. Haarschnitte und Haarpflege bei den Erwachsenen – das läuft alles weiter. Es gibt keinen Grund zu jammern. Aber ich freue mich, dass, wenn die Passion vorüber ist, man wieder schöne modische Schnitte machen kann.

Sie bekommen das bestimmt mit: Halten sich alle im Dorf an den Erlass?

Ich sage das mal so: Der Großteil hält sich an den Erlass. Manche haben ein spezielles Kostüm, wo man dann keine Haare sieht. Manche Frauen tragen auch Schleier. Da ist man ein bisschen großzügiger und schneidet dann doch ein bisschen was weg.