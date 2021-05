Prinz Harry über Rückzug : Aufwachsen als Royal wie ein „Mix aus ,Truman Show‘ und Zoo“

Der Umzug des Herzogspaars von Sussex nach Kalifornien soll auch der Versuch gewesen sein, dem „genetischen Schmerz und Leid“ des britischen Königshauses zu entkommen. Wie Prinz Harry dem Podcast „The Armchair Expert“ am Donnerstag sagte, habe schon sein Vater, Prinz Charles, unter der Erziehung durch Königin Elisabeth II. und ihren Ehemann, Prinz Philip, gelitten. „Es wird viel genetischer Schmerz weitergegeben. Als Eltern sollten wir daher sicherstellen, dass das, was uns passiert ist, nicht wieder passiert“, sagte der Sechsunddreißigjährige, der mit Ehefrau Meghan für Sommer das zweite Kind erwartet.

Der Umzug in die Vereinigten Staaten, wo das Paar seit August mit Sohn Archie in Montecito bei Los Angeles lebt, sei nicht geplant gewesen. „Manchmal muss man seiner Familie und seiner psychischen Gesundheit aber Priorität einräumen“, sagte Prinz Harry.

Während des etwa 90 Minuten langen Interviews, in dem der Enkel von Königin Elisabeth II. auch für seine angekündigte Fernsehserie „The Me You Can’t See“ über geistige Gesundheit warb, machte er seelische Verletzungen für Partyexzesse in jungen Jahren verantwortlich. Prinz Harry war schon als Jugendlicher immer wieder durch ein Faible für Marihuana, Zigaretten und Alkohol aufgefallen. In den Jahren an der Royal Military Academy Sandhurst wurde er wiederholt nach langen Nächten in Londoner Nachtclubs fotografiert, bevor er 2012 während der Pilotenausbildung in den Vereinigten Staaten bei einem Besuch in Las Vegas über die Stränge schlug. Wie erwartet sorgten die Fotos der Partynacht, die „Officer Cadet Wales“ nackt mit einer Blondine zeigten, damals für einen Eklat.

„Das gehört zum Job. Grinse und ertrage es“

In dem Interview bei „The Armchair Expert“, einem Podcast des amerikanischen Schauspielers Dax Shepard, verglich Prinz Harry das Aufwachsen vor den Augen der Öffentlichkeit mit einem „Mix aus ,Truman Show‘ und Zoo“. „Das gehört zum Job. Grinse und ertrage es“, sagte der Royal.

Um der späteren Herzogin Meghan bei ihrem ersten Besuch in London zu mehr Privatsphäre zu verhelfen, habe er sich mit ihr in einem Supermarkt verabredet. „Wir haben so getan, als würden wir uns nicht kennen, und uns gegenseitig Textnachrichten geschickt“, erinnerte sich Prinz Harry an den Herbst 2016.

Das Herzogspaar hatte Anfang 2020 den Rückzug von royalen Pflichten bekanntgegeben. In einem Interview mit der amerikanischen Moderatorin Oprah Winfrey, die mit Prinz Harry von der kommenden Woche an für den Streamingdienst Apple TV+ die Serie „The Me You Can’t See“ produziert, machte es Anfang März angebliche rassistische Kommentare und fehlende Unterstützung des Königshauses für den Abschied verantwortlich.