First Lady in Talkshow : Jill Biden gibt Sängerin Kelly Clarkson Scheidungstipps

Die First Lady von Amerika Jill Biden Bild: AFP

„Wenn ich mich nicht hätte scheiden lassen, hätte ich Joe nie kennengelernt“: Die First Lady von Amerika hat in einer Talkshow Scheidungsratschläge an die Moderatorin verteilt. Auch eine Weisheit ihrer Mutter gab sie zum Besten.