Der ehemalige bolivianische General Gary Prado Salmon am 5. Oktober 2007 in Santa Cruz, Bolivien

Gary Prado Salmón war ein Nationalheld in Bolivien. Er war es, der als 29 Jahre alter Armeeoffizier die Patrouille befehligte, die am 8. Oktober 1967 im Südwesten Boliviens den kubanisch-argentinischen Revolutionsführer Ernesto „Che“ Guevara aufspürte und gefangen nahm.

Tags darauf wurde der damals 39 Jahre alte Revolutionsführer getötet. Am vergangenen Samstag ist Prado Salmón im Alter von 84 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben, wie sein Sohn in den sozialen Medien mitteilte.

„Den Kubanern war Che tot nützlicher als lebend“

Der in Argentinien geborene und aus bürgerlichen Verhältnissen stammende Guevara hatte in jungen Jahren sein Medizinstudium unterbrochen, um durch Lateinamerika zu reisen, bevor er sich den kubanischen Revolutionären unter Fidel Castro anschloss.

Nach der erfolgreichen kubanischen Revolution im Jahr 1959 nahm Guevara die kubanische Staatsbürgerschaft an und wurde Industrieminister. Später distanzierte er sich von Castro. 1965 legte Guevara seine Ämter in Kuba nieder und reiste nach Kongo, Angola und später nach Bolivien, wo er versuchte, einen Aufstand gegen die dortige Militärregierung anzuzetteln.

Für seine Rolle bei der Festnahme von Guevara wurde Prado Salmón vom bolivianischen Kongress zum Nationalhelden erklärt. Seit einem Schießunfall im Jahr 1981 war er gelähmt. Zwischenzeitlich war Salmón als Botschafter tätig, unter anderem in Mexiko.

Seine „Jagd“ auf Che Guevara hat der General im Ruhestand in einem Buch festgehalten, in dem er den Revolutionsführer entmystifiziert. Guevara habe nichts Heldenhaftes an sich gehabt, sagte er im vergangenen Jahr in einem Interview. Er sei geopfert worden. „Die Kubaner merkten, dass Che ihnen tot nützlicher war als lebend.“