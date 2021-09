Mord an der Tankstelle : Plötzlich bist du Hassfigur

Andenken an das Opfer: In dieser Tankstelle in Idar-Oberstein wurde der Student Alexander W. erschossen, weil der Täter keine Maske tragen wollte. Bild: dpa

Ein Kind zu verlieren ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. „Wenn der Sohn aus der Tür geht und dann nicht mehr wiederkommt . . .“ Bärbel L. schüttelt den Kopf. Sie sagt das nicht, weil es eine Floskel ist, sondern weil sie es selbst erlebt hat. Auch sie hat ihren Sohn verloren, mehr will sie nicht sagen. Deshalb macht sie das, was am Samstag vor einer Woche in ihrer Heimat Idar-Oberstein passiert ist, umso betroffener.

Der 20 Jahre alte Alexander W. starb, weil er einen Mann, der keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, auf die Maskenpflicht hinwies. Seit ein paar Monaten jobbte der Student W. in der Tankstelle in Idar-Oberstein. Als Aushilfe wollte er sich etwas Geld verdienen, für den Führerschein. In dieser Tanke wollte der Täter am Samstagabend Bier kaufen – doch er trug keine Maske. Alexander W. ermahnte ihn. Der Täter ging und kam zurück. Dieses Mal mit Maske – und Waffe. Er zog die Maske ab. Als Alexander W. ihn abermals auf die Regeln hinwies, zog der Täter die Waffe und drückte ab.