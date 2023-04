Auf dem Foto in ihrer Entlassungsakte aus der Haftanstalt trägt Annemarie House eine Glatze und einen Dreitagebart. „Das ist das, was mich so unendlich getroffen hat“, sagt sie. Ob unrasiert morgens vor dem Spiegel oder auf Bildern in ihrer Akte, überall habe sie die männliche Anatomie angelacht. „Ich habe mich oft gefragt: Wer bin ich eigentlich?“ Dazu die Blicke der anderen Häftlinge.

Julia Anton

Fast zwei Jahre lang war Annemarie House in bayerischen Haftanstalten inhaftiert. Ohne Laserepilation, ohne Spezial-Make-up, ohne Perücke – ohne Möglichkeit, sich zurechtzumachen, wie sie es sagt. „Es ist schön, wenn man die Veränderung im Spiegel sieht: Aus Mann wird Frau. Und zack, kann ich rausgehen.“ Anne­marie House ist trans. 2015 hat sie in Österreich, wo sie geboren ist, ihren Geschlechtseintrag anpassen lassen: weiblich. Sie hat auch eine neue Geburtsurkunde bekommen. Annemarie House hat sich zwar Brustimplantate einsetzen lassen, eine vollständige geschlechtsangleichende Operation hat sie wegen der Risiken aber nicht gemacht. Für die bayerische Justiz blieb sie deshalb ein Mann.